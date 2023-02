Schutz vor Starkregen verbessern

Mit einer größeren Baumaßnahme will die Gemeinde die Flächen zwischen Cabrio-Bad, Steverhalle und Sportpark für Starkregen fit machen. Eine bessere Rückhaltung möglicher Sturzfluten und ein schnellerer Abfluss sollen das ermöglichen. Gleichzeitig könnte der große Platz optisch aufgewertet werden.

Flächen an Steverhalle, Sportpark und Cabrio-Bad

So könnte der Platz zwischen Steverhalle und Sportpark nach der Umgestaltung aussehen.

Was Klimafolgenanpassung vor Ort heißt, stellte Michael Pelster am Donnerstagabend im Rathaus im Bau- und Planungsausschuss vor. Um Sportpark, Cabrio-Bad und Steverhalle besser vor Starkregen zu schützen, sollen die Kanalisation deutlich ausgebaut und die Freiflächen umgestaltet werden, erläuterte der für Wasserbau zuständige Ingenieur im Tiefbauamt der Gemeinde. Wichtig sei, dass das Oberflächenwasser geregelt abfließen oder – noch besser – auf entsiegelten Flächen vor Ort versickern kann. Gleichzeitig wird der große Platz optisch aufgewertet. Möglichst noch in diesem Jahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.