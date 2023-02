Schwabe mit vielen Gesichtern

Mit humorvollen und bisweilen bizarren Übertreibungen karikiert Mathias Richling das Nichtssagende und Widersprüchliche in der Politik. Am 10. März ist der Kabarettist zu Gast in Senden. Der Vorverkauf läuft.

Der Kabarettist Mathias Richling ist am 10. März (Freitag) in der Steverhalle zu Gast.

Er gehört seit vielen Jahren zu den ganz großen Namen des Deutschen Kabaretts. Kein Wunder also, dass er praktisch alle wichtigen Kabarettpreise schon abgeräumt hat. Und er ist vielen durch zahlreiche TV-Produktionen bekannt. Die Rede ist von Mathias Richling, der erstmals nach Senden kommt. Der Schwabe ist am 10. März (Freitag) um 20 Uhr zu Gast in der Steverhalle und präsentiert auf der Bühne sein aktuelles Programm „Richling #2023“, teilt das Kulturamt mit.

Programm mit Hochgeschwindigkeit

Eintrittskarten sind ab sofort über die Internetseite www.senden-westfalen.de/ticketing erhältlich und kosten (inklusive Gebühren) zwischen 19 und 25 Euro. Die Veranstaltung ist auch gleichzeitig die erste im Sendener Kabarettabo 2023.

In seinen mitunter mit hoher Geschwindigkeit vorgetragenen Programmen schlüpft Mathias Richling häufig in die Rollen bekannter Persönlichkeiten, meist in die von (nicht selten weiblichen) Politikern. Dabei karikiert er durch humorvolle und bisweilen bizarre Übertreibung das Nichtssagende und Widersprüchliche ihrer öffentlichen Auftritte, so das Kulturamt.