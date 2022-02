Sehnsucht nach Frieden ist riesengroß

Rund 180 Menschen nahmen am Friedensgebet in der Kirche St. Laurentius teil. Dazu hatten die katholische und die evangelische Kirchengemeinde aufgerufen.

Beim ökumenischen Friedensgebet in der Pfarrkirche St. Laurentius wurden auch Kerzen entzündet. Menschen konnten so auch ihre Trauer und Angst angesichts der Situation in der Ukraine zum Ausdruck bringen. An der Veranstaltung nahmen rund 180 Menschen teil.

Es war ein ganz außergewöhnlicher Abend in der St.-Laurentius-Kirche. Zahlreiche Kerzen und Teelichter, die Menschen mit dem Wunsch nach Frieden angezündet hatten, erhellten den Raum. Alle Besucher einte der riesengroße Wunsch nach einem baldigen Ende des Kriegs in der Ukraine und nach Frieden in der ganzen Welt. Gemeinsam hatten die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Senden zu dem Friedensgebet eingeladen – und etwa 180 Menschen versammelten sich in der Kirche.