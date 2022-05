Es gibt auch ein Fest nach dem 1. Mai: den Wonnemonat noch einmal ausgiebig begrüßen kann man beim Sendener Frühlingsfest, das am kommenden Wochenende (7./8. Mai) mit viele Live-Musik, Angeboten für die ganze Familie und einem verkaufsoffen Sonntag viele Besucher anlocken dürfte. Zudem ist Senden am 8. Mai Ziel des kreisweiten Radaktionstages.

In doppelter Hinsicht ist das Sendener Maifest am 7. und 8. Mai (Samstag und Sonntag) etwas Besonderes: Nach gefühlt fast endloser Corona-Pause geht es endlich wieder rund. Und zweitens wird als Premiere am Sonntag ein kreisweiter Radaktionstag zahlreiche zusätzliche Gäste in die Stevergemeinde führen. „Wir freuen uns darauf“, ist sich das Organisationsteam um Markus Kleymann, Volker Sowade (beide Kulturamt der Gemeinde) und Manfred Tiemann (Vorsitzender des Gewerbevereins) einig.

Radaktionstag des Kreises: Allein aus Dülmen kommen 100 Teilnehmer

„Sternförmig aus fast allen Orten des Kreises machen sich größere Gruppen zum Teil auf Hauptstraßen und mit Polizeieskorte auf den Weg nach Senden“, berichtet Cornelius Dahm. Der Klimaschutzmanager des Kreises organisiert den Radaktionstag. Allein aus Dülmen sei eine über 100 Köpfe zählende Gruppe angemeldet.

Deshalb lautet das Motto des Maifestes diesmal „Senden dreht am Rad“ – das dürfte in jeder Hinsicht passen. Denn die Besucher erwartet ein vielseitiges und attraktives Programm.

Klar, dass sich beim diesjährigen Motto viele Angebote ums Radfahren drehen. So gibt es eine Fahrrad-Waschanlage, eine Fahrschule für Hochräder mit Nostalgiespielplatz, einen Verkehrssicherheitsstand der Polizei mit Pedelec-Simulator sowie ein Looping-Bike. Die Gemeinde informiert zudem über ihre Fahrrad-Tourismus-Angebote.

Mittelpunkt der Aktionen rund ums Rad ist der Kirchplatz im Schatten des Alten Zollhauses, das am Sonntag zur Besichtigung geöffnet ist.

Ein verkaufsoffener Sonntag lädt von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen im Ortskern ein. Auch am Samstag haben die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet, wie Manfred Tiemann ankündigt. Über 45 Verkaufs- und Essensstände verteilen sich auf der Münsterstraße, der Herrenstraße und der Eintrachtstraße – manche Stände sind wegen der Bauarbeiten an der Herrenstraße nicht am üblichen Platz zu finden.

Hüpfburgen, Karussells, ein Spielmobil, ein Kinderflohmarkt und Kinderschminken sowie Kleinkunst in Form eines Walking Acts gehören zu den weiteren Angeboten. Auf dem Parkplatz Mertens erwartet die Besucher ein Bühnenprogramm mit viel Livemusik (siehe Info-Kasten).

„Trotz der Bauarbeiten ist ein ,Rundlauf‘ durch den Ortskern möglich“, berichtet Sonja Seidler von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde. Im südlichen Teil der Herrenstraße sollen die Arbeiten bis zum Maifest weitgehend abgeschlossen sein. Große Teile des Ortskerns sind ab Samstag für den Kfz-Verkehr gesperrt.