Senden für Kinder und Jugendliche besser gestalten

Die Gemeinde Senden möchte Jugendliche stärker als bisher in die politische Entscheidungsfindung einbinden. Zu diesem Thema findet am Montag (24. Oktober) ein öffentlicher Gedanken- und Meinungsaustausch im Rathaus statt.

Im Vorfeld der Veranstaltung am kommenden Montag fand unter anderem bereits ein Gedankenaustausch zum Thema Jugendparlament statt.

Wie können Jugendliche sich besser in die Lokalpolitik einbringen? Welche Form der Jugendbeteiligung könnte hier funktionieren? Seit einiger Zeit beschäftigt sich die Gemeindeverwaltung mit solchen Fragen zur Gestaltung einer kinder- und jugendgerechten Kommune. Neben den Workshops mit dem Titel „YouComm“ oder der Fahrt zum Jugendparlament nach Gütersloh gab es bereits einige Veranstaltungen für unterschiedliche Altersgruppen, bei denen sich die Jugendlichen aktiv einbringen konnten. Dazu gehören der Austausch mit Vereinsvertretern, Schulen, Kreis und Landschaftsverband, teilt die Gemeinde mit.

Gedankenaustausch über Jugendthemen

Nun steht ein weiteres Angebot auf der Tagesordnung, zu dem neben den Jugendlichen aus den Arbeitsgruppen vor allem Vertreterinnen und Vertretern von Vereinen, Schulen und anderen Institutionen eingeladen sind. Susanne Espenhahn aus der Verwaltung organisiert die Veranstaltung, die am Montag (24. Oktober) um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Senden stattfindet. „Wir freuen uns mit den Menschen in den Austausch zu gehen, die über ihren Einsatz in Vereinen und Gruppen einen besonders engen Draht zu den Jugendlichen haben!“

Gemeinsam mit dem Kreis Coesfeld, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dem Kreissportbund und dem Projekt „Junges NRW“ soll auch hier den Fragen nachgegangen werden: Was brauchen wir noch in Senden? Wie können die Interessen der Kinder und Jugendlichen noch besser eingebunden werden? „Wer sich für dieses Thema interessiert, ist herzlich eingeladen dabei zu sein,“ erklärt Espenhahn weiter. „Denn es ist uns wichtig, die Expertise der Menschen zu bekommen, die sich intensiv mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen und interessiert sind, die Gemeinde noch kinder- und jugendfreundlicher zu gestalten.“

Eine formlose Anmeldung per E-Mail genügt: s.espenhahn@senden-westfalen.de.