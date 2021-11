Senden-Gutschein neu aufgelegt

Nach dem Erfolg der ersten Auflage im Frühjahr geht der Senden-Gutschein am 1. Dezember in eine zweite Runde. Auf jeden Gutschein bis zum Preis von 100 Euro legt die Gemeinde 20 Prozent drauf, so dass der Wert steigt. Es gibt eine digitale Variante und Ausgabestellen für Papiergutscheine.

Erneut stellt die Gemeinde einen Zuschuss von 20 000 Euro für den Senden-Gutschein zur Verfügung, der digital und auf Papier am 1. Dezember in die nächste Runde geht. Das hat der Ausschuss für Wirtschaftsförderung einstimmig beschlossen.

Für eine Neuauflage des Senden-Gutscheins hat sich der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Digitalisierung einstimmig ausgesprochen. Die Mitglieder sprachen sich dafür aus, die Aktion zum zweiten Mal mit 20 000 Euro aus der Gemeindekasse zu bezuschussen.

Aus aktuellem Anlass hatte die Gemeindeverwaltung diesen Punkt zusätzlich auf die Tagesordnung des Ausschusses gesetzt. Denn die Bonus-Aktion mit einer Förderung von 20 .000 Euro durch die Gemeinde soll die Auswirkungen der Baustelle im Ortskern abfedern. Anfang November hat die Sanierung des unteren Bereichs der Herrenstraße begonnen. Die Baustelle mitten im Ortskern bringe natürlich Unannehmlichkeiten für Kunden der anliegenden Geschäfte mit sich, so Bürgermeister Sebastian Täger. Um gerade in dieser Zeit den Sendener Gewerbetreibenden Unterstützung zu bieten, wolle man jetzt die zweite Bonus-Aktion starten.

10, 25, 50 oder 100 Euro

Ab Mittwoch (1. Dezember) gibt es die Gutscheine – und zwar so lange, bis die 20 .000 Euro aufgebraucht sind. Das Prinzip ist einfach: Wer einen Senden-Gutschein kauft, erhält einen Zuschuss von 20 Prozent auf den Kaufpreis, maximal jedoch einen Zuschuss von 20 Euro. Damit möglichst viele Menschen von der Förderung profitieren, ist der Erwerb von geförderten Gutscheinen auf 100 Euro pro Person und Woche begrenzt. Der Gutschein kann bequem und in variabler Höhe online gekauft werden. Es gibt aber auch Gutscheinkarten in Papierform. Diese haben wahlweise einen Wert von 10, 25, 50 oder 100 Euro.

Vor dem Corona-Hintergrund hat die Gemeinde im April 2021 die erste Runde des Senden-Gutscheins ins Leben gerufen. Die Fördersumme von ebenfalls 20 000 Euro war bereits im Juni ausgeschöpft. Wirtschaftsförderin Sonja Seidler, die das Projekt betreut, erklärt: „Die Bürger haben bis heute über die Gutscheine schon knapp 100 000 Euro vor Ort ausgegeben. Und das, obwohl die Gutscheine drei Jahre gültig sind. Das Geld kommt also direkt den 55 teilnehmenden Geschäften und Betrieben zugute. „Gerade in der Vorweihnachtszeit kann der geförderte Gutschein ein Anreiz sein, die Geschenke in Senden zu kaufen“, ist sich Seidler sicher. Wie und wo man die digitale Variante oder die Papierform erhält, ist hier nachzulesen: www.senden-gutschein.de.