Großer Frust – aber auch viel Lob

Wie klappt es nach der Umstellung des PCR-Lolli-Test-Verfahrens durch das Land mit dem Testen an den vier Grundschulen in Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell? Die WN haben nachgefragt.

Routine um 7.40 Uhr: Bevor der Unterricht beginnt, macht die Klasse 3 b in Bösensell wie alle Grundschüler zweimal pro Woche einen Lolli-PCR-Test. Referendarin Jule Meyer sammelt anschließend die Teststäbchen in einem Behälter, der als „Pool“ ins Labor geht.

Montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags machen alle Grundschüler den sogenannten PCR-Lolli-Test – so wie an diesem Morgen um 7.40 Uhr die Klasse 3 b in Bösensell. 30 Sekunden muss das Wattestäbchen im Mund bleiben. „Wonach schmeckt euer Lolli heute?“, fragt Referendarin Jule Meyer. „Erdbeer! Nein – Vanille!“, lauten einige fantasiereiche Antworten der Kinder. Und schon sind 30 Sekunden um. Jule Meyer sammelt die Stäbchen in einer mit Barcode versehenen Dose. Ein Kurier bringt sie ins Labor.