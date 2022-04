Leihräder stehen wieder zur Verfügung

Sie sind wieder draußen, die blauweißen Sendener Leihräder. Im nunmehr vierten Anlauf wurden jetzt zehn von insgesamt über 20 speziell dafür hergerichteten Rädern wieder in den Verkehr gebracht. Sie stehen am Bahnhof Bösensell, am Park&Ride-Parkplatz an der Bushaltestelle an der Autobahn und an zwei weiteren Haltestellen in Senden.

In vielen Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit wurden die alten Drahtesel von Mitgliedern der Agenda21Senden und der Flüchtlingshilfe wieder flott gemacht und stehen jetzt allen Menschen zur Verfügung, heißt es in einer Pressenotiz.

App ist in der Entwicklung

Die an sich gute Idee wurde nicht von allen Nutzern entsprechend gewürdigt. Viele der Räder wurden immer wieder mutwillig zerstört oder schlicht entwendet, so dass der gute Wille der freiwilligen Leezen-Schrauber nun aufgebraucht ist. „Es scheint zu viel verlangt, die kostenlos zu nutzenden Räder pfleglich zu behandeln und wieder so abzustellen, dass der nächste sie gebrauchen kann. In Zukunft wird man andere Modelle entwickeln müssen, um die Nutzer zu erfassen“, so die Agenda-Gruppe. Ein mit einer App zu nutzendes Schloss ist in der Entwicklung, kostenpflichtige Angebote von Verleihfirmen wie in größeren Städten rechnen sich im ländlichen Raum nicht.