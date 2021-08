Sendener Tafel bittet um Unterstützung

Die Sendener Tafel veranstaltet im September an vier Samstagen einen etwas „anderen Tafeltag“. Diese der Corona-Pandemie geschuldete Aktion ist für die Sendener Tafel auch in diesem Jahr die einzige Möglichkeit, die Bürger vor Ort um Unterstützung zu bitten.

„Viele Sendener kennen die Samstagvormittage, an denen das Team der Sendener Tafel vor den Lebensmittelmärkten steht und um Spenden für die Tafelkunden bitten. Bei diesen Sammelaktionen gab es stets interessante Gespräche zwischen den Spendern und dem Team der Tafel“, sagt Sabine Knümann von der Tafel. Mit Beginn der Corona-Pandemie habe die Tafel leider darauf verzichten müssen. Verzichten könne man jedoch nicht auf die zahlreichen Spenden der Bürger, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Diese wertvolle Unterstützung sei für die Lagerhaltung ein fester Baustein, der nun fehle. Daher habe das Team der Freiwilligen im letzten Jahr begonnen, an vier Samstagen die Tafel zu öffnen, um direkt Spenden annehmen zu können. So wolle es die Tafel auch in diesem Jahr handhaben. „Wir sammeln ausschließlich haltbare Ware, keine Frischware“, so Knümanns Hinweis. Wie im vergangenen Jahr bestehe auch in diesem Jahr die Möglichkeit, interessierten Spendern die Örtlichkeiten der Tafel zu zeigen.

An folgenden Samstagen können Spenden für die Tafelkunden direkt an der Tafel abgegeben werden: 4., 11., 18. und 25. September jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Die Räume der Tafel liegen an der Schulze-Bremer-Straße. Der Nebeneingang ist an den Samstagen für Spender geöffnet. Dieser ist zwischen den Hausnummern 23 und 25. zu finden. Dort ist an der Hauswand auch das Logo der Tafel zu sehen, heißt es in der Pressenotiz.

Wer bedarfsgerecht spenden möchte, der bereite der Tafel mit Artikeln aus dem Bereich der Körperhygiene eine besonders große Freude. Ebenso würden Gemüsekonserven sowie Schwarz- oder Kräutertee benötigt. „Damit könnten wir unsere Regale wieder füllen“, so der Aufruf. Aber auch Öl, löslicher Kaffee und Mehl seien stets willkommen.

Das gesamte Team der Sendener Tafel freue sich auf diesen „anderen Tafeltag“ und hoffe auf ganz viel Unterstützung, heißt es abschließend.