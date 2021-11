Seniorenstube stiftet Geselligkeit

Die Seniorenstube besteht seit über 50 Jahren. Die Corona-Zwangspause ist überwunden und der Treff für Begegnung, Geselligkeit und manch schmissiges Programm steht wieder allen Interessierten offen – obwohl das ehrenamtliche Team selbst so langsam in die Jahre kommt.

Seniorenstube Senden: Das Team, das aus Maria Gaszek, Lisa Hues, Edith Sachse, Fenni Rettberg, Irmtraud Kitzig, Rita Uhlenbrock, Maria Wienhölter und Angelika Klieve besteht, freut sich über die Besucher, die an jedem Mittwoch den „Treffpunkt“ ansteuern.

Sie haben das Herz am rechten Fleck und eine zupackende Art. Beides, Herz und Hand, sind gefragt, wenn das achtköpfige Team der Seniorenstube Senden seiner selbst auferlegten Tätigkeit nachgeht. Sozusagen eine freiwillige Pflicht. Die Freude ihrer Gäste, das Dankeschön der Besucher im Treffpunkt ist für sie der schönste Lohn. Deshalb steht die Gruppe auch fest zusammen, um an jedem Mittwoch von 15 bis 17 Uhr im Treffpunkt an der Münsterstraße neben dem Rathaus Geselligkeit zu bieten und Gemeinschaft zu stiften.

MEHR ZUM THEMA Feierstunde zur Übergabe des Bürgerpreises Ein Lächeln für die Herzenswärme

Teamsprecherin Maria Gaszek sieht zwei Gründe, warum die Gruppe, die sonst in aller Bescheidenheit seit Jahrzehnten ihrer Arbeit nachgeht, jetzt mal wieder etwas mehr die Öffentlichkeit sucht: Erstens um darauf hinzuweisen, dass die Corona-Zwangspause vorüber ist, die Mittwochs-Treffen seit dem 22. September wieder stattfinden. Die Zahl der Gäste habe noch nicht ganz wieder den Vor-Corona-Stand erreicht, als immer um die 30 Seniorinnen und Senioren die Begegnung sowie Kaffee und eine kleine Stärkung (Kuchen oder Schnittchen) gemeinsam genossen. Der zweite Grund: Maria Gaszek und ihre Mitstreiterinnen möchten darauf hinweisen, dass es in Senden ein Angebot gibt, dem Alleinsein zu entfliehen, den Austausch mit anderen zu pflegen, oftmals auch Sketche und Lieder zu verfolgen, die den Jahreslauf aufgreifen. Dass die Initiative „Senioren für Senioren“ ihre Tätigkeit eingestellt habe, hinterlasse sicherlich eine Lücke. Doch die Seniorenstube stehe für alle offen: „Hier ist jeder willkommen“, betont das Team, das sich seit Langem für die ältere Generation verdient macht – 2019 feierte die Seniorenstube ihr 50-jähriges Bestehen. Sie war 1969 durch die Frauengemeinschaft (KFD) St. Laurentius mit Unterstützung der Pfarrgemeinde und der politischen Gemeinde gegründet worden – als damals erste Einrichtung dieser Art im ehemaligen Kreis Lüdinghausen. 1984 bezog die Seniorenstube im Treffpunkt feste Räume neben dem Rathausneubau.

Ehrenamtliche Kreis seit Langem engagiert

Der mit einem Ehrenamtspreis bedachte Kreis, der sich um die Besucher kümmert – vom Tischdecken bis zum Geschirrspülen und vom organisatorischen Arbeiten, Einkaufen bis zur Probe fürs oftmals schmissige Unterhaltungsprogramm – hält dem Einsatz in der Seniorenstube schon viele Jahre und Jahrzehnte die Treue. „Es harmoniert gut, wir sind ein tolles Team“, unterstreicht Gaszek, die seit 20 Jahren dabei und inzwischen 80 Jahre alt ist. Dass die Arbeit der Seniorenstube aus Altersgründen eingestellt würde, diese Befürchtung wischt die Teamsprecherin beiseite. „Das bleibt so“, unterstreicht sie für das Engagement der Gruppe, deren Mitglieder zwischen 69 und 81 Jahren alt sind. „Kraft ist noch da“, beteuert Gaszek und fügt über das ehrenamtliche Engagement hinzu: „Es macht Spaß.“

Die Seniorenstube im „Treffpunkt“, Münsterstraße 32, ist mittwochs von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Alle Interessierten sind ohne Anmeldung willkommen. Bei den Treffen gilt die 3-G-Regel. Die Besucher können nicht abgeholt/zurückgebracht werden. Doch dafür könne jetzt das Kommit-Taxi gebucht werden, regt das Team an in der Hoffnung, dass damit Mobilitätshürden überwunden werden.