„Shuttle auf Ortsteile ausdehnen“

Die „kommit-Shuttles“, die seit August im Senden im Einsatz sind, sollen künftig auch in Ottmarsbocholt, Bösensell und Venne als Ergänzung des Bürgerbusses zum Einsatz kommen. Dafür setzt sich die Junge Union in einem Antrag an die Gemeinde ein.

Wie die Taxis in London – nur in Weiß: So sieht der neueste Renner im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Senden aus. Gebucht werden können Fahrten per App, online oder telefonisch. Und da ein neues Angebot offenbar auch einen modernen Namen braucht, hören die beiden weißen Gefährte, die seit August in Senden unterwegs sind, auf den Namen „kommit-Shuttle“. Mitkommen oder besser -fahren kann man damit derzeit sogar noch kostenlos – allerdings nur noch bis zum 31. Dezember.

Taxi zum Busfahrbereit

Im Januar endet die Gratis-Schnupperphase. Ab dann gilt in den Shuttles der Busfahrpreis. Und – eine weitere Einschränkung: Das neue Angebot gilt nur in Senden selbst und nicht in den Ortsteilen.

„Ich habe oft die Frage gehört: Warum gibt es das nicht für alle Ortsteile“, berichtet Lennard Kasberg, Vorsitzender der Jungen Union (JU) Senden. Deshalb hat die JU bei der Gemeindeverwaltung den Antrag gestellt, den „kommit-Shuttle“ auf das gesamte Gemeindegebiet – also auch auf die Ortsteile Bösensell, Ottmarsbocholt und Venne – auszudehnen.

„Zahlreiche junge Menschen wünschen sich das“, begründet der JU-Vorsitzende. Und nach Gesprächen mit Seniorenvertretern ist ihm klar geworden: „Eine Ausweiterung liegt allen Generationen sehr am Herzen.“

Gleichzeitig sieht die Junge Union aber, dass eine Ausweitung des „kommit-Shuttles“ dem bestehenden Bürgerbus zu starke Konkurrenz machen könnte. „Da wir das Engagement des ehrenamtlichen Bürgerbusvereins sehr begrüßen, wollen wir dieses Angebot nicht gefährden“, erklärt Kasberg.

Deshalb schlägt der JU-Vorsitzende vor, den Shuttle in den Abendstunden im gesamten Gemeindegebiet nutzen zu können – ab 18.30 Uhr, wenn der Bürgerbus nicht mehr fährt. Dadurch schließe man eine wesentliche Lücke im ÖPNV-Angebot in den Ortsteilen, ist die JU überzeugt.

Arbeitskreis berät

In einem weiteren Schritt sei es zudem denkbar, den „kommit-Shuttle“ zu allen Tageszeiten anzubieten, sofern nicht innerhalb zum Beispiel einer halben Stunde der Bürgerbus fährt.

In der ersten Sitzung des neuen Arbeitskreises Mobilität werden Mitglieder aus Rat und Verwaltung über den JU-Antrag sprechen. „Wir werden das Angebot für die Ortsteile im nächsten Jahr verbessern“, sagt Markus Kleymann, der sich im Rathaus um das Thema Mobilität kümmert. In Abstimmung mit dem Bürgerbusverein solle eine gute Lösung gefunden werden. Wie genau diese Lösung aussieht, stehe noch nicht fest. Denn: „Da die ,kommit-Shuttles‘ vom Kreis und vom Land gefördert werden, kann die Gemeinde das nicht entscheiden. Erste Gespräche mit dem Kreis haben wir aber bereits geführt.“

Im Ortsteil Senden sind „kommit-Shuttles“ montags bis donnerstags von 6 bis 22 Uhr im Einsatz, freitags von 6 bis um 5 Uhr in der folgenden Nacht, samstags von 8 bis 6 Uhr, sonntags von 10 bis 22 Uhr. Eine telefonische Buchung ist möglich unter 02 51/ 62 85 31 10.