Sicherheit und Komfort erhöhen

Der Lückenschluss rückt näher: Mitte September sollen die Bauarbeiten für den verbleibenden Radweg zwischen Venne und Ottmarsbocholt starten. Noch nicht in Sicht ist hingegen die Verlängerung der Veloroute am Kanal, deren Ausbau bisher in Amelsbüren endet.

Die Kanal-Veloroute, die in Münster ausgebaut wird, soll in Senden fortgeführt werden.

Immer dichter geknüpft wird das Radwege-Netz in Senden und Umgebung. Nicht nur für Freizeitradler und für Touristen mit E-Bikes oder Rädern ohne elektrischen „Rückenwind“ werden sichere Verbindungen, die vom Kfz-Verkehr getrennt sind, immer wichtiger. Und dass auch Berufspendler zweistellige Kilometerzahlen zur Arbeit zurücklegen, ist mit Blick aufs Energiesparen und den Klimaschutz wünschenswert. Mehrere Projekte sind, wie berichtet, derzeit in Planung. Und für einen wichtigen Lückenschluss steht der Baubeginn kurz bevor. Dagegen ist mit dem Ausbau der Veloroute am Dortmund-Ems-Kanal auf Sendener Gebiet vorerst nicht zu rechnen.

Bereits Mitte September sollen an der Landstraße 884 die Arbeiten für den Radweg zwischen der Einmündung der K 23 in der Venne und dem nördlichen Ortseingang nach Ottmarsbocholt beginnen. Das teilte eine Gemeindesprecherin auf WN-Anfrage mit. Dadurch wird eine 1,8 Kilometer lange Lücke im Netz geschlossen. Der Auftrag wurde erneut an die Firma Gieseke vergeben, die an dieser Straße bereits 2019 das bestehende Radweg-Teilstück nach Münster gebaut hat.

Lückenschluss rückt näher

Das noch fehlende letzte Verbindungsstück soll vor allem die Sicherheit für Radfahrer zwischen Ottmarsbocholt und Münster erhöhen. Es handelt sich um eine Anschlussverbindung für die Ottmarsbocholter an die geplanten Velorouten.

Radweg Landstraße Venne: Der Lückenschluss zeichnet sich ab. Foto: Thomas Fromme

In einer Vereinbarung hat der zuständige Landesbetrieb Straßenbau NRW die Planungen und den Bau des Radweges auf die Gemeinde Senden übertragen. In weiten Teilen wird der vorhandene Bankettbereich überplant. Die vorhandenen Straßenseitengräben werden überbaut und die Flächen dem Gelände angeglichen. Auf einer Länge von etwa 1650 Metern wird der Graben verrohrt. Der Radweg wird 2,50 Meter breit und mit einem 1,75 Meter breiten Schutzstreifen aus Schotterrasen von der Straße getrennt.

Eher Zukunftsmusik ist der Ausbau zur Veloroute am Dortmund-Ems-Kanal auf Sendener Gebiet. Er läuft im münsterischen Stadtgebiet unter anderem bei Amelsbüren und in der Nähe der Loddenheide und ist etwa im Bereich Hiltrup oder weiter nördlich an der Schleuse bereits abgeschlossen.

Pendler und Touristen profitieren

Zwar gibt es einen Ratsbeschluss, dass der Radweg am Kanal auch im Gemeindegebiet Senden ausgebaut und in Teilabschnitten asphaltiert werden soll. „Ein Antrag beim Wasser- und Schifffahrtsamt ist gestellt. Angestrebt wird ein durchgehend attraktiver Radweg von Olfen bis Münster. Davon könnten Pendler und Touristen profitieren“, berichtet Melanie Baßenhoff von der Pressestelle der Gemeinde weiter. Die derzeitigen Planungen sehen vor, einen Abschnitt des Wegs durch die Lindenallee (Konrad-Potts-Allee) zu führen. Dieser Abschnitt würde mit Rücksicht auf die Bäume nicht asphaltiert. Ab der Kanalbrücke (B 235) wird die ausgebaute Strecke auf der Südseite (zum Venner Moor hin) verlaufen. Eine Beleuchtung ist – anders als in Münster – jedoch nicht vorgesehen. Für die Umsetzung dieser Baumaßnahme sollen Fördermittel beantragt werden. Es gebe ein Signal der Behörden, dass diese Planung frühestens im Jahr 2024 in die Tat umgesetzt werden kann.