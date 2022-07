Sieger im spannenden Sechskampf

Nach einem spannenden Sechskampf sicherte sich Rainer „Timo“ Timmerhinrich mit dem 228. Schuss am Samstag die Königswürde der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Bösensell. Anschließend wurden der neue Regent und die Königin von den Schützen gebührend gefeiert.

Sechs Anwärter auf die Königswürde lieferten sich beim Schießwettbewerb der St.-Johanni-Schützenbruderschaft Bösensell am Samstag einen spannenden Wettstreit. Lautstark wurden sie von ihren Schützenbrüdern und den Gästen am Schießstand am Helmerbach angefeuert. Mit dem finalen 228. Schuss setzte sich Rainer „Timo“ Timmerhinrich sich gegen seine fünf Konkurrenten durch. Der Geschäftsführer des Vereins machte dem hölzernen Federvieh den Garaus. Darauf abgesehen hatten es auch Gebhard Temme, Christian Janning, Lars Eikelkamp, Werner Gründer und Werner Zellin,