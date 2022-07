So überstehen vierbeinige Lieblinge die heißen Tage

Plötzlich ist sie da, die Hitze mit ungeahnten Temperaturrekorden. Darunter leiden auch Haustiere. Wir haben mit Marcel Pieper vom Tierschutzverein darüber gesprochen, was man für seine Lieblinge tun kann, damit sie die kritische heiße Phase heil überstehen.

Ruheplatz am kühlen Ort anbieten

Hunde: Für sie ist es laut Pieper besonders wichtig, Ruhe-Plätze an einem kühlen Ort anzubieten. Manche freuen sich darüber, wenn eine spezielle Kühlmatte, die im Tierhandel erworben werden kann, unter der Decke in ihrem Körbchen liegt. „Damit haben wir auch im Tierheim gute Erfahrungen gemacht.“ Hunde ausländischer Herkunft, die von der Straße kommen, seien oftmals selbst sehr schlau und grüben sich im Garten ein. Ansonsten ist alles willkommen, was dem Hund Spaß macht und Abkühlung verspricht: „Wenn der Hund Wasser mag, kann man ein kleines Planschbecken aufstellen“, so Pieper. Für eisigen Genuss könnten spezielle mit Nassfutter gefüllte Spiel-Behälter (Kong) sorgen, die im Eisfach eingefroren wurden. „Man muss ausprobieren, was der Hund mag.“ Beim Spazierengehen gilt, dass man möglichst bei extremen Temperaturen nicht auf Asphalt oder Pflaster, sondern lieber auf Gras laufen sollte: „Das kennen ja auch wir Menschen, wie weh das tun kann, wenn wir barfuß unterwegs sind.“ Zudem sollten die Gassi-Runden kürzer ausfallen als bei normalen Temperaturen.

Eiswürfel ins Trinkwasser geben

Katzen entscheiden am liebsten selbst, wie sie sich Kühlung verschaffen. Sie sollten auf jeden Fall immer ins Haus kommen können. Einige, so Pieper, mögen auch die schon für Hunde beschriebenen Kühlmatten. „Wichtig ist, dass man immer etwas dazwischen legt, damit sie nicht direkt auf der eisgekühlten Matte liegen.“ Für Abkühlung können auch Eiswürfel sorgen, die für die Katzen ins Trinkwasser gegeben werden.

Meerschweinchen und Kaninchen sind besonders gefährdet

Meerschweinchen und Kaninchen sind bei Hitze besonders gefährdet. Besonders fatal: In Holzställen, in denen die Nager oft gehalten werden, kommt es nicht selten zum Hitzestau. Man kann diese Ställe regelmäßig mit dem Schlauch beregnen oder auch einen Sonnenschirm darüber aufspannen. Die für Hunde und Katzen beschriebenen Matten können auch eingesetzt werden. „Allerdings sollte man sie gut mit Stroh abdecken“, empfiehlt Pieper. Bei hohen Temperaturen („Wenn es um die 40 Grad geht, wird es kritisch!“) sollten Meerschweinchen und Kaninchen vorübergehend ins Haus geholt werden. Besonders empfindlich sind Meerschweinchen, weil sie naturgemäß nicht so viel trinken, sondern Flüssigkeit oft nur über Gemüse aufnehmen. Vorsicht ist bei Grünzeug aus dem Kühlschrank angebracht: Man sollte es nicht direkt verfüttern, weil die Tiere das schlecht vertragen.