Sorge um die Heimat bleibt

In Bösensell hat die katholische Kirchengemeinde ein Gebäude für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Die ersten Bewohner sind jetzt dort eingezogen

Ukrainische Familie Piralov hat Flüchtlingsunterkunft in Bösensell bezogen

Einst wohnten Ordensschwestern in dem Gebäude der katholischen Kirchengemeinde neben dem Pfarrheim. Dann lebte bis zum Sommer 2021 eine Wohngruppe des Stifts Tilbeck dort. Und zuletzt stand das Haus Espelstraße 4 leer. Das erweist sich angesichts der zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt als Vorteil. „Wir stellen das Haus gerne für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Es ist gut, dass es sinnvoll genutzt werden kann“, sagte Pfarrer Dr. Oliver Rothe. Jetzt sind die ersten Bewohner eingezogen.

Insgesamt gibt es 16 bis 18 Wohnplätze vorrangig für Familien. Mittelfristig ist eine neue Nutzung geplant. „Wir freuen uns, dass die Kirchengemeinde uns das Haus unentgeltlich zur Verfügung stellt“, sagte Bürgermeister Sebastian Täger. Er bedankte sich dafür bei Pfarrer Rothe und Siegfried Thielen, dem zweiten Vorsitzenden des Kirchenvorstands.

Aus Odessa über Rumänien nach Senden

Die Gruppe besuchte die ersten Bewohner des Hauses. Die fünfköpfige Familie Piralov ist aus Odessa am Schwarzen Meer geflüchtet und über mehrere Zwischenstationen am 15. März in Senden angekommen. Hier wohnten die Piralovs, die ursprünglich aus der Republik Moldau kommen, zunächst zwölf Tage bei Dimitri Holeava. Mit dem Sendener, der vor 22 Jahren aus Moldau nach Deutschland geflüchtet ist, ist Familienvater Sergiy Piralov schon seit über 40 Jahren befreundet. Doch da die Gastgeber-Familie ebenfalls aus fünf Personen besteht, wurde es dort mit zehn Personen auf Dauer aber zu eng.

Die neue Unterkunft in Bösensell hat einen weiteren Vorteil: Sie ist barrierefrei – für die Tilbecker Wohngruppe war seinerzeit unter anderem eine Rampe zum Eingang angelegt worden. Da die jüngste Tochter der Familie Piralov körperbehindert und auf ihren Rollstuhl angewiesen ist, passte dieses Wohnangebot genau. „Ich habe nach geeigneten Ferienwohnungen gesucht, die länger frei sind, aber es war nichts zu bekommen“, sagt Dimitri Holeava. Auch als Dolmetscher ist der Freund der Familie wertvoll. Wobei Sergiy Piralov, der in der Hafenstadt Odessa für ein Logistikunternehmen gearbeitet hat, auch sehr gut Englisch spricht. „Mit unserer Tochter im Rollstuhl war es schwierig, sich vor Angriffen in Sicherheit zu bringen“, berichtet der Familienvater. Die Flucht gelang mit dem Auto über Rumänien, Ungarn und Tschechien.

Das Ehepaar mit seinen Töchtern (19 und 23) und deren Großmutter ist erleichtert, in Sicherheit zu sein. Doch es bleibt die Sorge um den Krieg in der Heimat. Möglichst bald möchten die Piralovs zurückkehren.

109 Flüchtlinge aus der Ukraine sind der Gemeinde in Senden bekannt. 98 erhalten Leistungen. Darunter sind 35 Kinder und Jugendliche. 71 Personen sind in 19 privaten Haushalten untergebracht, über 40 weitere Wohnangebote liegen vor. „Die Hilfsbereitschaft ist groß. Dafür sind wir sehr dankbar. Doch wir brauchen auch gemeindliche Unterkünfte, zumal die privaten Angebote ja jeweils passen müssen“, sagt Rahel Epping, Leiterin des Fachbereichs Ordnung und Soziales.