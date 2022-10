Spannendes Leben lebendig ausgerollt

Wenn Erinnerungen Menschen tatsächlich am Leben erhalten, dann war sie am Mittwochabend höchst lebendig: Mascha Kaléko. Die deutsche Lyrikerin präsentierten Bernd Vogt und Patrik Gremme in einer musikalischen Lesung im Alten Zollhaus – auf Einladung der „Stiftung Altes Zollhaus“ und des Kulturamtes Senden. Dieser Abend hinterließ einen tiefen Eindruck bei den Gästen. Und er füllte auch ein wenig die Kassen der „Stiftung Altes Zollhaus“ – denn statt eines Eintritts spendeten die rund 75 Besucher 490 Euro für den guten Zweck.

Beeindruckende Geschichte

Völlig zu Unrecht, so wurde deutlich, ist die Lyrikerin Mascha Kaléko in Deutschland ein wenig in Vergessenheit geraten. Dabei gehörte sie mit ihren Gedichten Ende der 1920er und Anfang der 1930er-Jahre zu den literarischen Größen in Deutschland, die in einem Zug beispielsweise mit Erich Kästner und Kurt Tucholsky genannt wurde. Darauf machte Bernd Vogt in seinem Vortrag aufmerksam, der das spannende Leben von Mascha Kaléko ausrollte – stets in einer Mischung aus Biografie und Lyrik. So erfuhren die Gäste von dem Leben der Dichterin, die mit leicht verständlichen Versen ihr Leben, ihre Liebe, aber auch Alltägliches betrachtete. Diese Gedichte hinterließen einen tiefen Eindruck und machten die Dichterin höchst lebendig.

Flucht vor den Nazis

Das wechselhafte Leben der Mascha Kaléko führte Bernd Vogt ebenfalls eindrucksvoll vor Augen. Sie liebte ihre Heimat Deutschland und vor allen Dingen Berlin, musste aber immer wieder bittere Momente einstecken – als sie beispielsweise als Jüdin noch gerade rechtzeitig vor den Nazis floh und in die USA emigrierte, aber auch als sie bei ihrer Rückkehr nach Deutschland eigentlich 1959 den hoch dekorierten Theodor-Fontane-Preis erhalten sollte, sich aber weigerte diesen anzunehmen, weil er von einem ehemaligen Nazi überreicht werden sollte. Diese Weigerung beendete ihr Comeback in Deutschland, weil ihr Heimatland damals noch nicht bereit war, sich der eigenen dunklen Vergangenheit zu stellen. Diese und viele weitere Episoden – stets im Wechsel mit ihren Gedichten – präsentierte Bernd Vogt eindrucksvoll, stets begleitet von Patrik Gremme, der an der Gitarre und am Piano nicht nur feinfühlig den lyrischen Teil musikalisch untermalte, sondern auch einige passend ausgesuchte Lieder, unter anderem von Reinhard Mey, Bettina Wegner und Konstantin Wecker, präsentierte.