Spende ermöglicht barocke Durchblicke

Eine „runde“ Spende für die Restaurierung des schiefen Mannenhauses von Schloss Senden nahm jetzt Dr. Franz Waldmann, Vorstandsvorsitzender des Schlossvereins, entgegen. Das Mannenhaus, eine der herausforderndsten Baustellen des Münsterlandes, veranlasste das Ehepaar Wiechers aus Münster mit ihrer Stiftung, eine Patenschaft für Fenster des schiefen Bauwerks zu übernehmen, heißt es in einer Pressenotiz.

„Schloss Senden liegt uns am Herzen, und wir möchten das außergewöhnliche bürgerschaftliche Engagement dieser Denkmalrettung fördern und belohnen“, so Rüdiger Wiechers, der schon im vergangenen Jahr mit einem Anschub der Wiechers-Stiftung die Renovierung des ersten Raumes im Rombergtrakt initiierte.

Dieses Mal gab das Ehepaar, das früher in Senden wohnte und sich dem Ort und insbesondere seinem Schloss weiterhin verbunden fühlt, mit 7000 Euro den größten Schub in der Spendenrunde für die neuen Fenster: Insgesamt noch zehn von 17 kleineren und größeren Sprossenfenstern suchen jetzt einen Paten, um die Außensanierung des schiefen Mannenhauses bald zu vollenden. So werden in Kürze wieder „barocke Durchblicke“ möglich sein, heißt es abschließend.