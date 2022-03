Spielmannszug bereitet sich wieder vor

Erstmalig in diesem Jahr haben sich die aktiven Mitglieder des Spielmannszuges „1948“ Ottmarsbocholt unten den aktuellen Coronaregeln zum gemeinsamen Übungsnachmittag am Spieker getroffen. Coronabedingt hatte der Verein die Übungsabende seit letztem Herbst ausfallen lassen müssen. In dieser Zeit traf sich lediglich der Nachwuchs in Kleingruppen, um weiter an die Musik herangeführt zu werden. Den Übungsnachmittag nahmen die aktiven Spielleute zum Anlass, um sich musikalisch auf das kommende Jahr und die dann hoffentlich stattfindenden Auftrittstermine vorzubereiten.