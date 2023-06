Sprachkurse sind Mangelware

600 Unterrichtsstunden umfasste dieser Integrationskurs der VHS, an dem 18 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine teilnahmen. Deutschunterricht stand dabei eindeutig im Mittelpunkt. Doch die Kurse sind Mangelware, weil an die Lehrkräfte hohe Anforderungen gestellt werden.

Es ist eine besondere Gruppe, die sich für 20 Unterrichtsstunden pro Woche in den VHS-Räumen am Grete-Schött-Ring trifft. Jugendliche, junge und ältere Erwachsene drücken seit September gemeinsam die Schulbank. Alle 18 Teilnehmer sind aus der Ukraine geflüchtet und leben seit dem Frühjahr 2022 hier. Am Freitag (16. Juni) ist der erste Integrationskurs in Senden zu Ende gegangen, an dem ausschließlich ukrainische Kriegsflüchtlinge teilgenommen haben.

330 Fragen zu Deutschland

Nach 600 Stunden Deutsch konnten die Teilnehmer bereits im Mai den Deutschtest für Zuwanderer absolvieren und das B1-Zertifikat erwerben, das einerseits von vielen Arbeitgebern verlangt wird, andererseits eine Bedingung für eine Einbürgerung ist. „Anschließend ging es direkt weiter mit 100 Stunden zum Leben in Deutschland“, berichtet Lena Janecke, die den Bereich Integration und Deutschkurse bei der VHS Lüdinghausen leitet. Auch dieser Kursteil schloss am Freitag mit einem Test ab, bei dem eine Auswahl aus 330 Fragen zu Deutschland, seiner Geschichte und dem politischen System beantwortet werden musste. Eine erfolgreiche Teilnahme ist eine der weiteren Voraussetzungen für eine Einbürgerung.

Wie ein Besuch unserer Redaktion in dem Kurs zeigte, können sich die Erfolge hören lassen. Kursleiterin Claudia Lips-Wiedebusch kann auf eine langjährige Erfahrung mit Integrationskursen zurückblicken. „Dass alle Teilnehmer die gleiche Muttersprache haben, ist eigentlich nicht wünschenswert, weil etwa auch in den Pausen weniger Deutsch gesprochen wird“, berichtet Lena Janecke. Der Vorteil bei dem Kurs für die Ukrainer sei aber, dass alle ein recht hohes Bildungsniveau hätten. In der Regel kommen die Teilnehmer aber aus vielen unterschiedlichen Ländern.

Lehrer im Ruhestand gesucht

Aktuell werden der Gemeinde Senden vor allem Syrer, Iraner, Iraker und Afghanen zugewiesen. Und schon im letzten Jahr konnte der große Bedarf an offiziellen Integrationskursen bundesweit und auch in Senden bei weitem nicht gedeckt werden. Das liegt auch an den hohen Hürden für die Qualifikation der Lehrkräfte. So reicht dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge allein die akademische Bildung der Kursleitungen nicht aus. Gewünscht sind auch Erfahrungen im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“. Eine Weiterqualifizierung wird nicht selten zur Auflage gemacht.

Lena Janecke, die den Bereich Integration und Deutschkurse bei der VHS Lüdinghausen leitet, bedauet die Wartezeiten für Integrationskurse. Foto: Thomas Fromme

„Uns fehlen die Kursleitungen. Die hohen Bedarfe führen zu Wartezeiten von bis zu einem Jahr. Das ist einfach zu lange. Fast immer zugelassen werden pensionierte Lehrkräfte. So hoffen wir auf ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, die Lust haben, an einigen Tagen pro Woche zu unterrichten“, sagt Lena Janecke. Zur Überbrückung von Wartezeiten konnte der Volkshochschulkreis Lüdinghausen 20 zeitlich reduzierte „Welcome-Kurse“ an allen fünf Standorten anbieten.

„ Das Dorf ist ruhig, wir sind dankbar, in Sicherheit zu sein. Wir lieben Ottmarsbocholt. “ Larysa Tolmach

Ob sie dauerhaft in Deutschland bleiben wollen, ist für viele Kursteilnehmer unklar. „Unser Haus bei Charkiw im Osten der Ukraine wurde zerstört“, berichtet Larysa Tolmach, die hervorragend Deutsch spricht. Sie ist Psychologin und hat in der Ukraine als Beraterin im Jobcenter gearbeitet. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern (11, 18 und 20 Jahre) lebt sie jetzt in Ottmarsbocholt. „Dort gefällt es uns gut. Das Dorf ist ruhig, wir sind dankbar, in Sicherheit zu sein. Wir lieben Ottmarsbocholt“, sagt sie. Ihre älteste Tochter Anna, die ihr gegenüber im Unterrichtsraum sitzt, studiert BWL an der Universität Kiew – nach wie vor online. „Erst wegen Corona, dann wegen des Krieges. Aber es funktioniert gut“, so die 20-Jährige, die später als Übersetzerin arbeiten möchte. Auf jeden Fall hierbleiben möchte der 62-jährige Ivan. Denn seine Tochter und ein Enkelkind leben seit Jahren in Münster. Als Elektromechaniker hat er in der Ukraine Klimaanlagen gewartet. In diesem Bereich könnte er wieder Fuß fassen – einen Praktikumsplatz bei einer Firma in der Nähe hat er bereits in Aussicht.