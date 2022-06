St. Johanni feiert wieder

Seit drei Jahren regiert das Königspaar Andrea Peffermann und Thomas Strub (Polly und Struppi) die Schützenbruderschaft St. Johanni Senden. Nach der coronabedingten Zwangspause wird vom 14. bis zum 26. wieder in traditioneller Weise gefeiert und eine neues Regentenpaar ermittelt. Zuvor stehen noch diverse Events an.

Nach dreijähriger, coronabedingter Durststrecke wird die St.-Johanni-Bruderschaft Senden vom 24. bis 26. Juni wieder das traditionelle Schützenfest im Festzelt am Sportpark feiern. Bevor die Nachfolger des „langjährig“ amtierenden Königspaares Andrea Peffermann und Thomas Strub (Polly und Struppi) ermittelt werden, stehen allerdings noch einige Events bevor.

Kinderschützenfest mit Programm

Los geht es am Samstag (11. Juni) um 14 Uhr mit dem Kinderschützenfest am Sportlerheim des VfL Senden. Dort werden die Nachfolger von Arne Bannick und Malina Sielenkemper ermittelt. Dies erfolgt durch schießen von Tennisbällen auf einen Holzvogel. Viele weitere Attraktionen erwarten die Kinder im Sportpark, heißt es in einer Mitteilung. Hüpfburg, Kinderschminken und Kinderfahnenschlag stehen auf dem Programm.

Am 18. Juni (Samstag) begeht die Bruderschaft ihren Kommersabend. Ab 20 Uhr ziehen die Mitglieder in einem Umzug durch das Dorf, um anschließend einen gemütlichen Abend am VfL-Sportlerheim zu feiern.

Großer Festball mit Livemusik

Am 24. Juni (Freitag) um 18 Uhr startet das Schützenfest mit dem Eintreffen aller Schützen mit Damen auf dem Kirchplatz, Polonaise durch das Dorf ab 18.30 Uhr und großem Festball mit Fahnenschlag im Festzelt. Der Abend wird begleitet durch die Happy-Sound-Big-Band aus Velen. Am Samstag (25. Juni) um 14 Uhr treten die Schützen auf der Dümmerwiese an. Nach dem Segensempfang durch Pfarrer Dr. Oliver Rothe geht es zur Vogelstange im Sportpark, wo ab 15 Uhr das Ringen um die Königswürde beginnt. Musikalisch unterstützen wird das Schützenfest durch den Musikverein Senden und den Spielmannszug „In Treue fest“.

Am Sonntag (26. Juni) treffen sich die Schützen um 8.30 Uhr am Rathaus wieder, um nach einem kurzen Marsch um 9 Uhr den Festgottesdienst in der St. Laurentius-Kirche zu besuchen. Im Anschluss treten die Schützenbrüder gegen 10 Uhr auf der Dümmerwiese an, um zur Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal abzumarschieren. Ab 11.30 Uhr findet dann im Festzelt, der Frühschoppen mit Ehrungen, Tanz und Unterhaltung statt.

Die Schützenbruderschaft St. Johanni bittet die Sendener darum, die Häuser an allen Festtagen mit Fahnen zu schmücken.