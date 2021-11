St. Nikolaus hält Einzug in Senden

Bis zum Umzug am 6. Dezember wärmt sich St. Nikolaus noch an einem Sendener Kamin die Füße.

„Hoher Besuch“ hat sich zum Nikolaustag am 6. Dezember (Montag) in Senden angekündigt. Der Heimatverein erwartet den freundlichen Gast um 17 Uhr am Busbahnhof. Dort besteigt der mit vielen Leckereien für die Sendener Kinder schwer beladene Nikolaus eine Kutsche. Ein Pony, geführt von Knecht Ruprecht, führt den Umzug an. Bekannte Nikolauslieder zum Mitsingen ertönen von den Musikanten, die den Festzug begleiten.

Gemütliches Beisammensein für Alt und Jung

„Der Nikolaus wünscht sich sehr, dass die Kinder mit Eltern, Opa und Oma zu Fuß, auf Kettcars oder Rädern, auch gerne festlich geschmückt, ihn auf seinem Weg durch Senden begleiten“, teilt der Heimatverein mit. Alle Freunde des Nikolaus sind eingeladen, direkt vom Busbahnhof um 17 Uhr, oder ab folgenden Haltepunkten, den Festumzug mit zu begleiten. Haltepunkte sind an der Herrenstraße bei „Eckmann“, Eintrachtstraße „Am Brunnen“, Münsterstraße am Rathaus. Endstation ist am Kirchplatz. Dort treffen sich Alt und Jung zum gemütlichen Beisammensein. Die kleinen Geschenke des Nikolaus werden kostenlos verteilt.

Der Verzehr von warmen und kalten Getränken und der „Sendener Heimatwurst“ am Endpunkt des Umzuges werden direkt abgerechnet. Es gelten die aktuellen Coronaauflagen, G 2 ist Pflicht.