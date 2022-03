Stadt organisiert Hilfstransport

Gemeinsam mit der Stadt Ingelheim organisiert die Stadt Lüdinghausen einen Hilfstransport zur Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingen. Sachspenden können bis einschließlich Dienstag (5. April) am Autohaus Kaiser in Lüdinghausen an der Hans-Böckler-Straße 1 abgegeben werden.

Die Stadt Lüdinghausen ruft neben der Geldspendenaktion die Bürgerinnen und Bürger nun dazu auf, die Partnerstadt Nysa in Polen auch mit Sachspenden zu unterstützen, um die Kriegsvertriebenen vor Ort zu versorgen.

„Ich habe mich am vergangenen Wochenende persönlich in Nysa über die aktuelle Situation vor Ort informiert und den Wunsch nach bestimmten Sachspenden zurück nach Lüdinghausen mitgenommen. Sowohl in Nysa selbst als auch in deren ukrainischer Partnerstadt Kolomyja werden jetzt zielgerichtet bestimmte Hilfsgüter gebraucht, die dort nicht mehr in ausreichender Menge gekauft werden können“, so Bürgermeister Ansgar Mertens, laut Pressenotiz. „Nun ist unsere Solidarität gefragt.“

Menschen zielgenau unterstützen

Die Stadt Lüdinghausen organisiert daher zusammen mit der Stadt Ingelheim am Rhein einen Hilfstransport in die gemeinsame Partnerstadt Nysa. Die in der Ukraine tatsächlich benötigten Gegenstände werden dann von dort aus weitertransportiert. In Lüdinghausen unterstützt Franz-Josef Gosmann die Organisation des Hilfstransports. „Wir sammeln Einwegwindeln und Babynahrung in Form von Trockennahrung und Gläschen. Die Spenden können bis einschließlich Dienstag (5. April) am Autohaus Kaiser in Lüdinghausen an der Hans-Böckler-Straße 1 abgegeben werden. Die Abgabe ist montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr, samstags von 13 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 14 Uhr möglich. Außerdem können die Spenden am Freitag von 9 bis 12 Uhr am Parkplatz des Sozialdienstes Katholischer Frauen, Liudostraße 13, abgegeben werden“, so Gosmann weiter.