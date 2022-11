Städtepartnerschaft gepflegt und gefestigt

Seit 2010 besteht eine offizielle Städtepartnerschaft zwischen Senden und Koronowo. Am Wochenende (19. und 20. November) war eine Delegation aus der polnischen Stadt zu Gast in der Stevergemeinde

Delegation aus Koronowo zu Gast in Senden

Auf Einladung von Bürgermeister Sebastian Täger besuchte am Wochenende eine Delegation aus der Partnerstadt Koronowo/Polen die Gemeinde Senden. Die Mitglieder der Delegation, bestehend aus dem stellvertretenden Bürgermeister Piotr Kazimierski und verschiedenen Mitgliedern seiner Verwaltung, waren zum großen Teil zum ersten Mal in der Stevergemeinde. Die Städtepartnerschaft zwischen Senden und Koronowo besteht seit 2010.

Begrüßt wurden die Gäste vom Bürgermeister, seinen Stellvertretern, von Teilen der Gemeindeverwaltung, sowie von Vertretern der Deutsch-Polnischen Gesellschaft und der Ratsfraktionen.

Stadtgebiet mit 24 Dörfern

Gemeinsamkeiten wurden bereits in dem einleitenden Vortrag über Senden deutlich. Das Gebiet Koronowo umfasst insgesamt 34 Dörfer mit insgesamt 24000 Einwohnern und liegt in unmittelbarer Nähe der Großstadt Bydgoszcz. Mit dieser herrscht eine enge Arbeits- und Pendlerbeziehung, die der zwischen Senden und Münster ähnelt. So wurden auch direkt vergleichbare Herausforderungen der beiden Partnerstädte deutlich: der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, die Infrastruktur, steigende Kosten.

Bei traumhaft sonnigem, wenn auch kaltem Wetter wurde den Gästen der neu gestaltete Ortskern, die Schullandschaft, der Sportpark mitsamt Cabrio-Bad, das Schloss Senden und der Kanalplatz gezeigt. Beeindruckt zeigten sich die Polen von der Ausstattung und die Vielfalt der Sportstätten.

Gegenbesuch vereinbart

Bei einer kurzen Busfahrt wurden die Ortsteile Ottmarsbocholt, dort vor allem die neue Sporthalle, und Bösensell mit einem Besuch im Jugendzentrum des Ökumenischen Jugendtreffs Tresor besichtigt. Abends klang der Besuch informell nach kurzem Besuch des Prinzipalmarkts in Münster im dortigen Ratskeller aus.

Ein schöner Besuch, der die Freundschaft der beiden Partnerstädte enger schweißen lässt, so ließ auch die Einladung zum Gegenbesuch in Koronowo im nächsten Jahr anlässlich des Stadtjubiläums nicht lange auf sich warten.