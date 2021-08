Standard bei Digitalisierung steigt

Senden investiert in Ausstattung der Schulen

Ein „fetter“ Router, zwei, drei „gescheite“ Repeater – und fertig ist der Lack. Diese WLAN-Weisheit, die in den meisten Wohnbereichen funktioniert, lässt sich nicht auf große Gebäude, in denen eine hohe Zahl von Endgeräten genutzt werden, übertragen. Wie in den Schulen der Gemeinde Senden. Dort wendet die Kommune viel Geld und Arbeitszeit ihrer IT-Abteilung auf, um den Standard der Digitalisierung noch weiter zu erhöhen. Daniel Mört, IT-Leiter, und sein Kollege Fabian Lückener nutzen dazu auch die Sommerferien, um „Meter“ zu machen.