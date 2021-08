Steverhalle wird zum Biergarten

„Steffis Biergartenquiz“ wird in die Steverhalle verlegt. Schweren Herzens haben sich alle Partner – das Team um WDR 2-Moderatorin Steffi Neu, das Sendener Kulturamt sowie die beteiligten Wirte und Wirtinnen vom „Journal“ und „Niemeyers 1886“ zu dem Umzug entschlossen. Eigentlich sollte die Veranstaltung – wie im vergangenen Jahr – auf dem neu gestalteten Kirchplatz zwischen Altem Zollhaus, „Journal“ und St.-Laurentius-Kirche stattfinden. Doch die Wetterprognose für den Sonntag ist schlecht – und selbst eine Recherche von Steffi Neu bei WDR-Wetterexperte Sven Plöger brachte das gleiche Ergebnis: Es kann ordentlich regnen, wodurch eine Veranstaltung unter freiem Himmel stark beeinträchtigt würde, teilt das Kulturamt mit.

Testzentrum verlängert Öffnungszeit

Insofern geht´s am Sonntag in die Steverhalle. Dort gelten wegen der Corona-Pandemie etwas andere Voraussetzungen. So wird beim Einlass der 3G-Nachweis verlangt (geimpft, genesen oder getestet). Eigens für die Veranstaltung verlängert allerdings das Testzentrum im gegenüberliegenden Sportpark seine Öffnungszeiten bis 17 Uhr. In der Halle sollten Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der aber am Sitzplatz abgenommen werden kann. Der Einlass ist ab 16.30 Uhr. Die Veranstaltung ist bereits restlos ausverkauft.