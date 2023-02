Stimmungssalven aus der Bütt

Prinzenproklamation in Otti-Botti

Ottmarsbocholt

Mit zündenden Büttreden und mitreißenden Tanzeinlagen ging am Samstagabend die Prinzenproklamation in Ottmarsbocholt über die Bühne. Für Prinz Maximilian I. und Funkenmariechen Kristin I. war es ein gelungener Auftakt zur heißen Phase des närrischen treibens in Otti-Botti.

Von Ulrich Reismann