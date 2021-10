Stimmungsvolle Szenen aus Senden

Zwölf Momentaufnahmen, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Naturlandschaft rund um Senden zeigen, hat der Fotograf Dirk Frerichmann eingefangen. Zum fünften Mal in Folge gibt er einen Kalender heraus.

Fotograf Dirk Frerichmann hat in den vergangenen Monaten viel Zeit in der Natur verbracht, um die Motive für seinen neuen Kalender vor die Linse zu bekommen.

Das Schloss Senden aus der Vogelperspektive im Schnee, Morgendämmerung im Venner Moor, Sonnenauf- und -untergänge am Kanal. Für die stimmungsvollen Motive seines neuen Kalenders war der Fotograf Dirk Frerichmann wieder viel unterwegs in der Natur in und rund um Senden.