Sturm sorgt für Stromausfall

Mehrere hundert Haushalte in Bösensell waren am Montagvormittag ohne Strom. Ein Baum war in der Bauerschaft Alvingheide auf eine Leitung gestürzt.

Eine schätzungsweise knapp 100 Jahre alte Eiche stürzte am Montagvormittag in der Bösenseller Bauerschaft Alvingheide auf eine nahe Stromleitung und sorgte für einen Stromausfall.

Kleiner Schreck in der Vormittagsstunde: Plötzlich versagten Kaffeemaschinen und andere Geräte ihre Dienste. Waschmaschinen blieben stehen, Radiogeräte stumm und Computerbildschirme dunkel. In mehreren hundert Haushalten in Bösensell – betroffen war insbesondere der Außenbereich rund um die Roxeler Straße – fiel am Montag um 11.19 Uhr der Strom aus. Wie Westnetz-Sprecherin Corinna von Oer berichtete, konnte der Stromnetz-Betreiber die Ursache schnell feststellen. „Auf eine 10-Kilovolt-Freileitung in der Bauerschaft Alvingheide ist im Bereich des Grundstücks 41 ein Baum gestürzt“, so die Sprecherin.