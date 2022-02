Süßes aus den Staaten heiß begehrt

Senden

Auch in Senden steigt das Interesse am American Football. Das ist im US-Candyshop am Grete-Schött-Ring deutlich zu spüren. Vor der Fernsehübertragung des Endspiel, dem Super Bowl, klingelte es in der Kasse. Inhaber Marcel Wiechmann musste kurzfristig sogar neue Ware besorgen.

Von Andreas Krüskemper