Tablets halten flächendeckend in den 6. Klassen Einzug

Der Rat beschloss die flächendeckende Einführung von iPads in allen weiterführenden Schulen Sendens. Das geplante Szenario sieht vor, dass Eltern sich an den Kosten beteiligen.

Freie Bahn für einen Digitalisierungs-Schub in den Schulen: Einstimmig beschloss der Gemeinderat am Donnerstagabend, die drei weiterführenden Schulen Sendens ab der 6. Klasse flächendeckend mit iPads auszustatten. Es bleibt bei dem Szenario, das auch schon im Schulausschuss benannt worden war. Danach sollen sich Eltern mit jeweils 200 Euro an den Geräten beteiligen, die nach einer fünfjährigen Nutzungsfrist ins Eigentum der Familien übergehen.