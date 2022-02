Tafel betritt neues Terrain

Bürgerstiftung hilft, einen Sendener wieder in Arbeit zu bringen

Wie in früheren Jahrzehnten gibt es in dem Ladenlokal an der Schulze-Bremer-Straße Lebensmittel, Hygieneartikel Schnittblumen und vieles mehr. Wo einst ein kleiner Edeka-Supermarkt war, ist vor fast zehn Jahren ein etwas anderes „Unternehmen“ eingezogen: die Sendener Tafel e.V.