Testalarm: Sirenen heulen Donnerstag auf

Keinen Grund zur Unruhe sollte es am Donnerstag um 11 Uhr geben, wenn in Senden, Ottmarsbocholt und Bösensell die Sirenen ertönen. Es handelt sich um einen landesweiten Testalarm.

Im Gemeindegebiet werden beim Testalarm am Donnerstag (8. September) Sirenen in Bösensell (im Bild das Feuerwehrhaus) sowie in Senden und Ottmarsbocholt ertönen.

Testen für die Sicherheit: Am Donnerstag (8. September) findet in Nordrhein-Westfalen ein landesweiter Sirenenprobealarm statt. Um 11 Uhr sollen auch im Gemeindegebiet Senden die vorhandenen drei modernen Sirenen ausgelöst werden. Sie befinden sich auf den Dächern der Kita Steverspatzen am Laurentiusplatz, der Davertschule in Ottmarsbocholt und in Bösensell auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus. „Weitere Sirenen sind in Planung“, teilte die Pressestelle der Gemeinde Senden auf WN-Anfrage mit.

Warn-Instrument bei Stromausfällen

Ergänzend werden die Warn-Apps „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und „Katwarn“ per Push-Benachrichtigung den Sirenenprobealarm mittels Warnmeldung begleiten.

„Der landesweite Sirenenprobealarm dient dazu, die Sireneninfrastruktur zu testen und zugleich das Bewusstsein für Sirenensignale in der Bevölkerung zu erhöhen“, erläutert Kreisbrandmeister Christoph Nolte. Der letzte Sirenenprobealarm im März 2022 wurde aufgrund des Krieges in der Ukraine kurzfristig abgesagt. Damit sollte eine Verunsicherung der Bevölkerung vermieden werden.

Die Bedeutung der Sirenen als Warn-Instrument sei gerade bei Stromausfällen in Folge von Naturkatastrophen wie beispielsweise an der Ahr hoch, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Coesfeld.