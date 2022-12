Testzentrum stellt Betrieb ein

Das Testzentrum am Sportpark schließt zum Jahresende. Betreiber Christian Arends sowie Kerstin Schulze Bertelsbeck-Hartmann (l.) und Nicole Aigner haben in den vergangenen Monaten viele Stammkunden begrüßt.

Ein kurzes „Stochern“ in der Nase – und flugs folgt die Gewissheit. Meistens war das Ergebnis negativ und damit für die Besucher positiv. Im Schnelltestzentrum am Sportpark in Senden herrschte lange Zeit reger Andrang. Doch diese Phase ist vorbei, weil seit dem 23. Dezember auch für den Besuch in Kliniken oder Altenheimen im Regelfall ein negativer Selbsttest reicht. Die Betreiber der Teststation, Christian Arends und Dr. Christina Niebuhr, reagieren darauf: An Silvester werden von 9 bis 12 Uhr die letzten Abstriche gemacht.