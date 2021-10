Taxi-Bus soll Ottmarsbocholt an den Bahnhof Davensberg anschließen

„Die Anbindung an Bahnhöfe ist sehr schlecht“, beschrieb Wolfgang Dropmann (Grüne) am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität den Status quo. Das gelte nicht nur für Bösensell oder Appelhülsen, sondern auch für die Züge in Davensberg. Damit signalisierte er die klare Unterstützung seiner Fraktion für den von der CDU eingebrachten Antrag, eine Taxi-Bus-Verbindung von Ottmarsbocholt zum Davensberger Bahnhof einzurichten. Auch von der SPD kam volle Unterstützung: Das sei ein sinnvoller, „wenn auch teurer Baustein bei der zentralen Frage: Wie mache ich den ÖPNV besser“, erklärte Fraktionssprecher Achim Peltzer. Der Wunsch der Jugendlichen, die sich am Wochenende späte Rückfahrmöglichkeiten von Münster wünschten, sei zwar kostspielig, aber verständlich. Weil in diesem Punkt große Einmütigkeit herrschte, kam es zu einem einstimmigen Beschluss.

Bedenken der Verwaltung

Die Davensberger Variante bringt nach Aussage der Verwaltung einen Fahrzeitgewinn von zehn bis zwölf Minuten bis zum Hauptbahnhof Münster, die CDU argumentierte mit 20 Minuten. Der von ihr im Januar schriftlich eingereichte Antrag liest sich so, dass die Fahrmöglichkeit über Davensberg an allen Wochentagen und dann auch tagsüber geprüft werden sollte. In der Sitzungsvorlage hat das Rathaus die Sorge geäußert, dass hierdurch die bestehende Buslinie R 41 (Ottmarsbocholt – Münster über Venne) durch Abwanderung von Fahrgästen spürbar geschwächt werden könnte und der komfortable Stundentakt dann womöglich in seiner Existenz gefährdet sei.

Konkurrenz zur Buslinie R 41 vermeiden

Vor diesem Hintergrund erklärte Patrick Alfs (CDU) im Ausschuss: „Es darf auf keinen Fall eine Konkurrenz zum R 41 sein“. Seine Partei beschränkte sich nun darauf, zunächst die Abend- und Nachtstunden – insbesondere am Wochenende - im Blick zu haben. Denn hier bestehe der wichtigste Bedarf, „wie es Jugendliche an uns herangetragen haben“. So hatte Roland Wieging zu Beginn den Ursprung der CDU-Initiative beschrieben. Der letzte R 41-Bus fährt samstags um 15.23 Uhr und in der Woche um 20.33 Uhr ab Münster nach Ottmarsbocholt. Und der am Wochenende (über Senden) verkehrende Nachtbus lasse auch Wünsche offen, so Alfs auf WN-Nachfrage, weil er nur alle zwei Stunden fahre und das Dorf nur am Ortsrand streife (Kreisverkehr Lüdinghauser Straße). Die Züge fahren ab Münster stündlich nach Davensberg, am Wochenende bis 1.40 Uhr, sonst bis 23.40 Uhr. Um zu testen, ob das für die Ottmarsbocholter eine gute Alternative ist, sollen die Taxi-Busse zuerst einmal probeweise für ein Jahr kommen.