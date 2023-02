Tourismus nimmt wieder Fahrt auf

Deutlich mehr Gäste sind 2022 nach Senden gekommen. Darüber freuen sich Hoteliers und andere Anbieter von Unterkünften. Was Urlaubern in Senden gefällt, lässt sich unter anderem in Bewertungsportalen nachlesen.

379 Betten in Hotels - im Bild das Hofhotel Grothues-Potthoff - und anderen Berieben mit zehn oder mehr Betten gibt es in Senden.

Nach bitteren Bilanzen in Jahren mit erheblichen Einschränkungen und monatelangen Schließungen können Hoteliers und andere Gastgeber in Senden wieder aufatmen. 2022 brachte den erhofften Umschwung. der Tourismus hat in der Stevergemeinde – genauso wie im ganzen Münsterland – wieder spürbar Fahrt aufgenommen. Von Januar bis November 2022 wurden 23 957 Gäste gezählt, die für 47. 041 Übernachtungen sorgten. Das ist ein Plus von 38,7 Prozent bei den Ankünften und von 29,2 Prozent bei den Übernachtungen.