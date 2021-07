Tragisch komische Männer im Wasser

Die Filmstiftung NRW gastiert am 11. August (Mittwoch) mit dem Film „Männer im Wasser“ im Außenbereich des Cabrio-Bads. Kostenlose Eintrittskarten können ab sofort online bei der Gemeinde Senden gebucht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

„Männer im Wasser“ heißt der schwedische Film, der am 11. August (Mittwoch) unter freiem Himmel im Cabrio-Bad gezeigt wird.

Ein Streifen passend zum Veranstaltungsort: „Männer im Wasser“ heißt der Film, der am 11. August (Mittwoch) unter freiem Himmel im Außenbereich des Cabrio-Bades präsentiert wird. Die Filmstiftung NRW gastiert auf Einladung des Kulturamtes an dem Abend mit Open-Air-Kino und den „Filmschauplätzen NRW“ in Senden und bringt eine schwedische Tragikomödie aus dem Jahr 2008 mit, teilt das Sendener Kulturamt mit.

Sendener Band spielt im Vorprogramm

Der Film beginnt mit Einbruch der Dunkelheit – doch schon vorher gibt es ein attraktives Programm. Die Sendener Band Tread 3.0 wird ab 19.30 Uhr auftreten, außerdem sorgt das Cabrio-Team für Speisen und Getränke. Wer will, kann aber auch sein eigenes Picknick mitbringen. Für alle Besucherinnen und Besucher stehen Sitzplätze zur Verfügung. Es gelten die zum Veranstaltungstag gültigen Regeln der Corona-Schutzverordnung, über die die Teilnehmer aktuell informiert werden. Um alle Auflagen einhalten zu können, ist auch die Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich – deswegen können nur Besucher eingelassen werden, die vorher kostenlos Eintrittskarten über die Internetseite www.senden-westfalen.de/ticketing gebucht haben. Diese sind ab sofort erhältlich, heißt es in der Mitteilung.

Schnapsidee mit Folgen

Zum Film: Mit der Verbannung seines Freizeit-Hockeyteams aus der Trainingshalle bricht für den arbeitslosen Sportjournalisten Fredrik eine Stütze seines tristen Alltags weg. Dann zieht auch noch seine geschiedene Frau aus beruflichen Gründen nach London und lässt die aufmüpfige Tochter Sara zurück, die seinen hygienisch grenzwertigen Singlehaushalt durcheinanderwirbelt. Doch die begeisterte Synchronschwimmerin inspiriert ihren Papa zu einer Schnapsidee mit unerwarteten Folgen.