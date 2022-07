Bares-für-Rares-Experte Detlev Kümmel packt Schätze aus

Berühmten Besuch hat es beim Antik- und Trödelmarkt in der Halle Vollmer gegeben. Der Bares-für-Rares-Experte Detlev Kümmel war mit „einem Kessel Buntes“ im Gepäck angereist.

Antik- und Trödelmarkt in der Halle Vollmer

Der Bares-für-Rares-Experte Detlev Kümmel war am Wochenende mit einem Verkaufsstand auf dem Antik- und Trödelmarkt in der Halle Vollmer zu Gast.

Einen prominenten Standbetreiber konnte der Antik- und Trödelmarkt in der Halle Vollmer am vergangenen Samstag verzeichnen: Der Bares-für-Rares-Experte Detlev Kümmel war mit „einem Kessel Buntes“ im Gepäck angereist und versuchte, Bilder, Uhren und andere Kunstwerke an den Kunden zu bringen.