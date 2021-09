Trotz Corona viel bewegt

Trotz der coronabedingten Einschränkungen fiel der Rückblick auf 2020 bei der Mitgliederversammlung der KLJB Senden auf dem Hof Mersmann gar nicht einmal kurz aus. Denn es gab durchaus einige Aktion. Dazu zählten beispielsweise ein Spendenlauf, ein Zeltwochenende, die Teilnahme an der Aktion KLJBunt vom Bistum Münster und eine Fahrradrallye, bei der es darum ging möglichst viele „Pilse“ zu sammeln. Matthias Hernzel, 1. Vorsitzender der Sendener Landjugend, betonte, dass die gute Zusammenarbeit im Vorstand eine solche Angebotsvielfalt für die Mitglieder in schwieriger Zeit ermöglicht habe. Er bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen für deren Engagement, heißt es in einer Mitteilung. Die Aufnahme von 30 neuen Mitglieder wurde erfolgreich und in diesem Jahr zum ersten Mal online durchgeführt.



Nach der Verlesung des Kassenberichts durch Kassiererin Johanna Fellermann wurde der Vorstand von insgesamt 47 anwesenden Mitglieder neu gewählt: Sowohl die 1.Vorsitzende Jana Högemann als auch der 1. Vorsitzende Matthias Hernzel und der 2.Vorsitzende Gerrit Möllers freuten sich über die positive Resonanz zufriedener Mitglieder. Sie wurden in ihren Ämtern bestätigt und wollen somit auch weiterhin für einen reibungslosen Ablauf innerhalb der KLJB sorgen, heißt es weiter. Karina Kajat wechselte von ihrem Amt als Beisitzerin ins Amt der 2. Vorsitzenden. Lena Holle und Linus Kleuter wurden zu Schriftführern gewählt. Eine weitere Wiederwahl konnte in Sachen Finanzen notiert werden: Johanna Fellermann und Lucas Beuers wurden zu Kassiererin beziehungsweise Kassierer wiedergewählt. Sportliche Unterstützung erhält Sportwart Marvin Suttrup künftig von Laura Große Schute, die neu in den Vorstand gewählt wurde. Als beratende Mitglieder stehen dem Vorstand Hannah Entrup, Jana Bergmann, Daniel Entrup-Lödde und Felix Holle zur Verfügung.

Die Landjugendlichen bedankten sich am Ende der Generalversammlung bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Eva Entrup-Lödde, Theresa Fellermann und Fabian Schemmer für die geleistete Arbeit in den letzten Jahren.

Die Mitglieder dürfen sich auf die nächsten Wochen und Monate freuen. Denn es stehen unter anderem das traditionelle Fußballderby gegen die KLJB Lüdinghausen, die Unterstützung beim Erntedankfest und viele weitere interne Aktionen auf dem Programm, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.