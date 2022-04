„Über Konsequenzen keine Gedanken gemacht“

Das Landgericht hat einen 27-Jährigen, der versucht hat die Sparkassenfiliale in Ottmarsbocholt auszurauben, zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Während er glimpflich davonkommt, leidet die Bankangestellt unter den Folgen der Tat.

Am 11. Mai des vergangenen Jahres wollte ein 27-jähriger Mann aus Merzen die Sparkassenfiliale in Ottmarsbocholt berauben. Dafür hatte er sich mit einer Schreckschusspistole bewaffnet. Aufgrund hoher Sicherheitsstandards ist ein Überfall, wie man ihn aus Filmen kennt, jedoch nicht so einfach möglich. Dies musste der 27-Jährige einsehen, der schließlich von der Tatausführung abließ und flüchtete.