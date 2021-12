„Überall standen Türen offen“

Was für ihn das Besondere an Weihnachten ist - und welche Schwerpunkte er bei seiner Arbeit in St. Laurentius setzt, das erzählt der neue Gemeindepfarrer Dr. Oliver Rothe m Gespräch mit den WN.

Die Vorfreude auf das erste Weihnachtsfest in seiner neuen Gemeinde ist Pfarrer Dr. Oliver Rothe anzusehen. Während er in seinem Wohnzimmer im denkmalgeschützten Pastorat die Holzfiguren für seine Krippe auspackt, erzählt er, was ihm das Fest bedeutet. „Weihnachten ist für mich, dass Gott Mensch geworden ist. Darüber empfinde ich immer noch kindliche Freude“, sagt er. Und auch als Theologe sieht er das so: „Die Botschaft ist top.“