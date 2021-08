Unfall fordert sieben Verletzte

Die B 235 zwischen Senden und dem Abzweig Albachten ist gesperrt. Die Bergungsarbeiten nach einem schweren Unfall dauern an.

Sieben Personen wurden bei einem Unfall verletzt, der sich am Montag gegen 10 Uhr auf der B 235 ereignete. Die Bundesstraße ist seitdem voll gesperrt. Die Polizei geht auf WN-Anfrage davon aus, dass die Behinderung für den Auto- und Busverkehr noch länger anhält.

Aus bislang ungeklärter kam es zu einer Kollision, an der drei Autos und ein Wohnmobil beteiligt waren. Ein Radfahrer, der auf dem Radweg neben der Bundesstraße unterwegs war, wurde von dem Wohnmobil erfasst, lauten erste Angaben der Einsatzkräfte vor Ort. Sieben Rettungswagen und vier Notärzte rückten zu der Unfallstelle aus. Die Kräfte kamen aus Senden, aber auch aus Nachbarwachen, die Unterstützung leisteten. Michael Hofmann, Leiter des DRK-Rettungsdienstes, forderte einen weiteren Mediziner und einen Helikopter an, um ein Unfallopfer, falls nötig, auch zu einer weiter entfernt liegenden Klinik transportieren zu können. Der Hubschrauber landete gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße. Der Löschzug Senden war mit 18 Kameradinnen und Kameraden in vier Fahrzeugen vor Ort. Wie Einsatzleiter Heiko Pohlmann schilderte, mussten sich seine Kräfte vor allem um drei Gasflaschen kümmern, die im Wohnmobil gelagert waren – eine davon war bereits unter ein Unfallfahrzeug gerollt. Zur Ursache für den Zusammenprall der Fahrzeuge konnten die Beamten der Polizei noch keine Angaben machen.