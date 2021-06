Unterrichten und Rücken frei halten

Mit Ulrich Staarmann ist die Schulleitung des Joseph-Haydn-Gymnasiums nach einer Vakanz wieder komplett. Der neue „Vize-Direx“ wechselt vom Annette-Gymnasium in Dülmen nach Senden. Der 38-Jährige, der selbst Schulkinder hat, unterrichtet Mathe und Deutsch. Was die Motivation seiner Schützlinge angeht, hat er ein Rezept.

Noch jung an Lebensjahren, aber kein „Greenhorn“ im Job: Mit Ulrich Staarmann verstärkt ein erfahrener Lehrer die Schulleitung des Joseph-Haydn-Gymnasiums. Der 38-Jährige wechselte gerade vom Dülmener Annette-von-Droste Hülshoff-Gymnasium nach Senden. Zwei Schulen, die sich in ihren Strukturen ähneln, wie Staarmann im Gespräch mit der WN-Lokalredaktion schildert. Der nicht nur wegen seines Alters dynamisch wirkende Pädagoge wurde zum 30. November von der Bezirksregierung als stellvertretender Schulleiter „beauftragt“, wie es in der Behördensprache offiziell heißt.

Der Sprung auf der Karriereleiter, vom Mannschaftsgrad erstmalig in die Leitungsebene, war mit einem Prüfungstag verbunden und geht mit einem längeren Weg zur Arbeit einher. Denn am Wohnort Marl möchte der Vater zweier Kinder nicht rütteln. Dass er mit Elena in der vierten und Simon in der sechsten Klasse die Schule auch aus Elternsicht kennt, erhöht zwar nicht seine pädagogische Qualifikation, aber: „Diese Perspektive ist schon nicht unwichtig. Man sieht Schule mit anderen Augen“, räumt Staarmann ein.

Er unterrichtet Mathe und Deutsch, bis Ende Januar an zwei Tagen pro Woche auch noch weiterhin an seiner alten Wirkungsstätte. In Senden möchte der „Vize-Direx“ die Zeit bis zu den vorgezogenen Ferien nutzen, um sich in allen Klassen und Kursen vorzustellen.

„ Die Schüler merken, ob sie dem Lehrer wichtig sind. “ Ulrich Staarmann

Dass sein Platz in der Schulleitung mit vielen Aufgaben jenseits des Vermittelns seiner Fächer verbunden ist, weiß Staarmann. Er sieht darin keine „drögen“ Aufgaben, sondern „wichtige“. Denn der möglichst reibungslose Schulbetrieb „hält den Kolleginnen und Kollegen, die unterrichten, den Rücken frei“. Zudem gelte, dass Schulleiter Frank Wittig und er als Stellvertreter von einem „richtig toll funktionierendem Team“ aus dem Kollegium bei den organisatorischen Themen unterstützt werden.

Was einen weiteren Vorzug des Sendener Gymnasiums als eher kleine Schule ausmache, sei, die Übersichtlichkeit und gleichsam familiäre Atmosphäre, die dort herrsche. „Das ist eine Riesenstärke“, macht Staarmann geltend. Die Lage, im Bürgerpark samt Pferdekoppel und Stever sowie das Gebäude und die technische Ausstattung begeistern den neuen stellvertretenden Schulleiter ebenfalls. Die Mint-EC-Zertifizierung (die auch das AvD einheimste) sowie musische Schwerpunkte wie die Schulbands beeindruckten ihn ebenfalls.

Motto fürs Motivationswecken

Dass dennoch nicht immer alle Schülerinnen und Schüler diese Begeisterung im Unterricht teilen, dessen ist sich der Lehrer, der mit einer Lehrerin verheiratet ist, bewusst. Sein Rezept, um die Pennäler in Zeiten von Reizüberflutung zu erreichen: Man müsse sich ernsthaft für sie interessieren. „Die Schüler merken, ob sie dem Lehrer wichtig sind. Wenn das so ist, dann springt der Funken auch aufs Fach über“, lautet sein didaktisches Credo. Außerdem sei es wichtig, das Büffeln in der Schule abwechslungsreich zu gestalten und, soweit es sich anbietet, Beispiele aus der Lebenswelt der Schüler zu integrieren und auch tagesaktuelle Ereignisse aufzugreifen, ergänzt Staarmann.

Nach der Schule gehört die Freizeit seinem Hobby Lesen und seinem Interesse an Computern, vor allem aber seiner Familie samt Labrador „Bella“.