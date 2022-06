Vandalismus schockt Aussteller und Gemeinde

Noch eine letzte gut besuchte Führung. Ein schöner Beitrag im WDR-Fernsehen. Eine tolle Ausstellungseröffnung. Und viel Zuspruch aus der Bevölkerung. Die vielen Künstlerinnen der KuKiS und der Kunstschule zogen jetzt bei einem Abschlusstreffen im Alten Zollhaus eine insgesamt sehr positive Bilanz ihres gemeinsamen Ausstellungsprojektes „Kunst im Park“, das am Sonntag offiziell beendet wird. „Wir hatten viele lebendige Diskussionen, sicher auch Reaktionen von Betrachtern, die damit nicht viel anfangen konnten“, so der künstlerische Leiter Trutz Bieck. Wichtig sei aber, dass sich die Sendener, aber auch viele auswärtige Gäste, mit den Kunstwerken und der Darstellungsform LandArt auseinandergesetzt hätten, heißt es in einer Pressenotiz.

Kunstausstellung im Bürgerpark Senden Am Wochenende wurde im Bürgerpark in Senden eine Kunstausstellung eröffnet. Hier im Bild ist das Werk „natürlich-künstlich“ der Künstlerinnn Anne Bertels-Schleß, Nicolin von der Haar, Christa Krieg und Marlies Möllers zu sehen. Foto: Emily Balzer Die Kunstausstellung, hier das Werk „Durchblick“ von Erica Jacob, Francis Mesenhöller und Heike Paul, ist ein gemeinsames Projekt der Kunstschule Senden und der Kunst- und Kulturinitiative Senden. Foto: Emily Balzer Zum Auftakt war der Park gut besucht – auch, weil es ein festliches Buffet gab. Foto: Emily Balzer Dort wurde reichlich zugeschlagen. Foto: Emily Balzer Die Ausstellung thematisiert das Verhältnis von Mensch und Natur – hier etwa in Form des Werks „Flaschenbürstenbaum“ von Andreas Mantke und Karin Antonowicz-Franz. Foto: Emily Balzer Sie wurde anlässlich des 30-Jährigen Bestehens der Kunstschule Senden initiiert. Foto: Emily Balzer Wer nur durch den Park läuft, dem fällt die Ausstellung direkt auf – ob man das nun will oder nicht. Wie hier das „Lüge“ von Ursula Hoffmann. Foto: Emily Balzer Bis Ende Juni sind über 20 Ausstellungsstücke im Bürgerpark zu besichtigen. Foto: Emily Balzer Zum Auftakt am Sonntag spielte das „Matthias Beckmann – Erick Paniagua Duo“ Foto: Emily Balzer Die Kunstwerke sind in die Natur eingelassen, so auch „Badekappenbrücke“ von Andrea Mantke und Karin Antonowicz-Franz. Foto: Emily Balzer Fast schon bedrückend sieht das Werk „Staub“ von Ursula Hüffner aus. Foto: Emily Balzer

Mutwillige Zerstörung

Dennoch gab es an dem Abend auch Kritik. So war die Enttäuschung groß, dass doch einige Kunstwerke durch Vandalismus angegriffen und sogar mehrfach mutwillig zerstört wurden. Selbst Erklärungen an den Kunstwerken wurden angezündet. Zwar hatten die Verantwortlichen von Kulturinitiativen und Gemeinde durchaus damit gerechnet, dass nicht alles den Ausstellungszeitraum unbeschadet überstehen würde, doch waren sie erschrocken, als sie immer wieder Schäden entdecken mussten. So dankte Trutz Bieck an dem Abschlussabend im Alten Zollhaus ausdrücklich der „Ausstellungs-Polizei“, bestehende aus einigen Künstlerinnen, die immer wieder kontrollierten und einige Kunstwerke auch wieder herstellen konnten.

Gerne hätten sich die Kunstschule und KuKiS auch gewünscht, dass die heimischen Schulen in ihrem Kunstunterricht die Ausstellung aufgegriffen hätten. Hier wollen sie künftig noch offensiver auf die Schulen zugehen und ihnen Führungen anbieten.

Kunst zur Bevölkerung gebracht

„Sie haben Senden mit dieser Ausstellung bereichert“, zog Kulturamtsleiter Markus Kleymann eine positive Bilanz der sechswöchigen Open-Air-Ausstellung. Er dankte auch allen Beteiligten für ihr großes Engagement und erwähnte besonders, dass mit diesem Projekt die Kunst zu der Bevölkerung gekommen sei. Sonst sei es ja üblich, dass Kunstinteressierte sich zu den Ausstellungen begeben. Die Kunst im öffentlichen Raum sei wichtig, damit sich alle Menschen mit ihr – natürlich friedlich – auseinandersetzen könnten.