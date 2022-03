Übergabe der Tischlerei Wieskötter erfolgreich gemanagt

Nachfolge erfolgreich geschafft: Anja und Bernd Wieskötter haben in einem rund dreijährigen Prozess die Tischlerei ihres Vaters nach und nach übernommen und weiterentwickelt.

Rund 3800 Unternehmen stehen laut Studie des Instituts für Mittelstandsforschung im Münsterland in den kommenden fünf Jahren zur Übergabe an. Ein Beispiel, wie dies jüngst in Senden gelungen ist, ist die Übernahme der Tischlerei Wieskötter durch Anja und Bernd Wieskötter.

Beide Jungstarter haben eine Tischler-Ausbildung absolviert. Anja Wieskötter schloss ein Ingenieur-Studium der Holztechnik ab, arbeitete zwei Jahre bei einem Ingenieurbüro und kehrte schließlich erst als Mitarbeiterin, dann als Mitglied der Geschäftsführung in den Betrieb ihres Vaters zurück. Bernd Wieskötter kam direkt nach der Ausbildung in die Tischlerei Wieskötter zurück und arbeitete neben der Technikerschule und dem HWK-Betriebswirt weiter bei seinem Vater.

Von klein auf dabei

Denn dass sie die Tischlerei ihres Vaters im Sendener Gewerbegebiet Süd übernehmen wollen, stand für die Geschwister nie wirklich in Frage. „Wir waren von klein auf dabei. Wir haben den Start als Ein-Mann-Unternehmen erlebt, dann das Wachstum des Betriebs“, sagt Anja Wieskötter. Selbstständig zu sein bedeute, dass man über sich selbst bestimmen kann und – besonders im Tischler-Handwerk – kreativ arbeiten kann. „Beides ist uns sehr wichtig. Außerdem haben wir durch das Studium beziehungsweise den Techniker und Betriebswirt so viel Input bekommen, dass es uns in den Fingern gejuckt hat, es zu Hause im Betrieb umzusetzen“, erklärt Anja Wieskötter.

Gelungen ist die Betriebsübergabe auch dank der Hilfe eines externen Beraters und eines langsamen Übergangs. Über drei Jahre hinweg übergab Vater Josef Wieskötter immer mehr Prozente am Betrieb und immer mehr Verantwortung an seine Kinder. „So konnten wir langsam hineinwachsen und er sich langsam lösen. Das war wichtig und sinnvoll“, erzählt Bernd Wieskötter. „Anja und ich sind eher Zahlen-Daten-Fakten-Menschen. Aber das war es nicht, worauf es unserem Vater ankam. Für ihn war die Firma sein Baby – und diese emotionale Komponente mussten wir erstmal verstehen und damit umzugehen lernen. Wir mussten ihm zeigen, dass wir ihm nichts wegnehmen, sondern es weiterführen wollen. Dabei war der Berater schon sehr wichtig und letztlich der Schlüssel zum Erfolg.“

Viele Prozesse digitalisiert

Doch ebenso wichtig für eine erfolgreiche Nachfolge sind aus Sicht der Geschwister die Beschäftigten, deren Anzahl sich in der Tischlerei zwischen 2016 und heute auf fast 30 verdoppelt hat. „Da wir mit der Übernahme auch viele Prozesse digitalisiert haben, war die Kommunikation mit den Beschäftigten eine doppelte Herausforderung. Aber wir haben viel mit der Belegschaft gearbeitet, sie größtenteils selbst mit Schulungen und Workshops da hin gebracht wo sie jetzt stehen – und das sind vielfach neue Positionen“, erklärt Bernd Wieskötter. Denn Aufträge werden projektbezogen bearbeitet. „Ein Mitarbeiter ist dann von A bis Z für das Projekt verantwortlich. Alle können alles. Dadurch ist die Arbeit sehr vielseitig und abwechslungsreich, aber auch sehr anspruchsvoll – aber aus unserer Erfahrung, das, was für alle Seiten am besten ist.“