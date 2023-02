Vereinsgebäude wird erheblich teurer

Das neue BWO-Umkleidegebäude fügt sich in das Erscheinungsbild der Ottmarsbocholter Sportanlage ein.

Beim Neubau eines Umkleidegebäudes des SC Blau-Weiß am Sportplatz, mit dem im vergangenen September begonnen wurde, wird der vor zwei Jahren kalkulierte Kostenrahmen deutlich überschritten. Wie der Architekt Sascha Werth am Donnerstagabend im Bezirksausschuss berichtete, hat sich über die ursprünglich veranschlagten Gesamtkosten von 500 000 Euro hinaus nun ein zusätzlicher Mehrbedarf von 175 000 Euro ergeben. Dieser resultiere vor allem daraus, dass man angesichts der extrem teuer gewordenen Energie noch stärker auf energiesparende Technik „umgeschwenkt“ sei. „Man versucht natürlich immer, wirtschaftliche Lösungen zu machen. Wenn sich dann aber Rahmenbedingungen ändern, so ist man gut beraten, darauf zu reagieren.“