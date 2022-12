Verkehrsversuch an der Herrenstraße: Autos sind tabu

Bis Ende September 2023 wird die Herrenstraße zwischen Bäckerei Geiping und Kirchplatz versuchsweise in eine Fußgängerzone umgewandelt. Das Experiment startet am 30. Dezember (Freitag). Lediglich Lieferverkehr zu bestimmten Zeiten ist erlaubt. Für Anwohnerinnen und Anwohner gibt es Sondernutzungsrechte zum Be- und Entladen. Ob die Fußgängerzone dauerhaft bleiben soll, dazu werden Bürger-Befragungen durchgeführt.

Mit ihrer Entscheidung während der letzten Sitzung des Jahres legten die Mitglieder des Gemeinderates den Startzeitpunkt fest: Am 30. Dezember (Freitag) beginnt der sogenannte Verkehrsversuch in der südlichen Herrenstraße. Bis zum 30. September 2023 wird der Abschnitt von Bücher Schwalbe/Niemeyers bis zur Bäckerei Geiping/Reiseagentur Meimberg zur Fußgängerzone. Der Versuch wird durch mehrere Befragungswellen begleitet, um herauszufinden, ob dieser Bereich dauerhaft eine Fußgängerzone bleiben soll.

Rahel Epping koordiniert für die Verwaltung einen Arbeitskreis mit Vertreterinnen und Vertretern der Gewerbetreibenden, aus der Lokalpolitik und der Verwaltung. Seit Oktober 2021 entwickelt diese Gruppe die Eckdaten des Verkehrsversuchs. Der Arbeitskreis wird sich auch während des Versuches laufend treffen, um die Situation engmaschig im Blick zu behalten.

Sondernutzungsrecht für Anwohner

„Uns war es wichtig, zusammen gute Lösungen zu finden“, erklärt Epping. „Gemeinsam konnten zum Beispiel die Regelungen für den Lieferverkehr abgestimmt werden.“ Die Anlieferung ist zwischen 22 und 12 Uhr jeweils von Sonntagabend bis Freitagmittag erlaubt. „Auch auf die Anwohnerinnen und Anwohner haben wir Rücksicht genommen“, erläutert Epping weiter. „Sie können Sondernutzungserlaubnisse zum Halten fürs Be- und Entladen erhalten, sofern ihr Haupteingang auf der Herrenstraße liegt. Dazu können sie sich an das Ordnungsamt wenden.“

Da es zur Parkzeitregelung außerhalb der Fußgängerzone in den vergangenen Monaten Diskussionen gegeben hat, betonte Epping außerdem: „Es bleibt bei den bisherigen bestehenden Parkregelungen, also der Möglichkeit, mit Parkscheibe zwei Stunden kostenfrei zu Parken“. Fahrräder und E-Bikes sind weiterhin auch in der Fußgängerzone zugelassen.

Wissenschaftliche Begleitung

Ob die Bürgerinnen und Bürger mit der Einrichtung der Fußgängerzone zufrieden sind, soll wissenschaftlich ermittelt werden. Dazu begleitet die Forschungsgruppe BEMA der Uni Münster das Projekt. So soll eine objektive Beurteilung gewährleistet werden. Zudem werden die Sendenerinnen und Sendener von Studierenden der Uni Münster befragt. Und zwar in drei Wellen: jeweils vor dem Verkehrsversuch und kurz vor Ende und in zeitlichem Abstand nach der Beendigung des Versuchs. Epping: „Bis jetzt wurden bereits 400 Befragungen durchgeführt. Eine Teilnahme an der aktuellen Befragung ist auch unter www.senden-westfalen.de/ortskern möglich bis zum 30. Dezember.“