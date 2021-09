Vermisstensuche auch per Helikopter

Die Polizei suchte am Samstag in Senden einen 78-Jährigen.

Ein Polizeihubschrauber kreiste am Samstag gegen 21.15 Uhr über Senden. Wie unsere Zeitung auf Anfrage erfuhr, war eine Vermisstensuche Grund für den Einsatz. Ein am gegen 19 Uhr als vermisst gemeldeter 78-jähriger Sendener konnte gegen 21.20 Uhr mit seinem Fahrrad am Bahnhof in Lüdinghausen wohlbehalten angetroffen werden.

Zuvor war er in Begleitung seiner Ehefrau mit dem Fahrrad am Kanal in Hiddingsel unterwegs, als der 78-Jährige irgendwann verschwunden war, teilt die Polizei mit.

Der orientierungslose Mann wurde unter mit einem Helikopter und einem speziell ausgebildeten Polizeihund, einem sogenannten Mantrailer, gesucht. Das angeforderte Boot der Wasserschutzpolizei kam nicht mehr zum Einsatz.