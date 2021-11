Versicherungskaufmann Ali Ali

Im Jahr 2015 floh Ali Ali mit seiner Familie aus dem vom Bürgerkrieg zerrütteten Syrien. Der studierte Jurist will in Deutschland Fuß fassen. Jetzt beginnt er eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann – in der Sendener LVM-Agentur Falke.

Das kommt dabei heraus, wenn alle an einem Strang ziehen und sämtliche Kompetenz-Rädchen ineinander greifen: Der Syrer Ali Ali hat die Chance, eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann zu absolvieren. Derzeit bestreitet der 41-Jährige sein Einstiegsqualifizierungsjahr (EQJ) in der Sendener LVM-Agentur Falke. Möglich gemacht haben dies ganz verschiedene Institutionen, die Hand in Hand das Projekt unterstützt haben. Ganz abgesehen davon, dass Ali eine ordentliche Portion Ehrgeiz und Engagement antreiben, sich in Deutschland eine neue Existenz aufzubauen. Ende 2015 kam er mit seiner Familie nach der Flucht aus dem kurdisch dominierten Teil Syriens nach Deutschland. Seinem in der Heimat ausgeübten Beruf kann er in Deutschland nicht nachgehen. „Ich bin Jurist und habe einige Jahre als Anwalt gearbeitet“, erzählt er. Seit fünf Jahren wohnen er, seine Frau und die drei Kinder in Rosendahl.