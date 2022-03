Viel Applaus für Ponys, Löwen und Seiltänzerinnen

Im „Zirkus Zappelino“ hatten junge Artisten jetzt ihren ersten großen Auftritt. Ü

ber ein halbes Jahr hatten 13 Kinder der Offenen Ganztagsschulen (OGS) der Marienschule im Rahmen der Theater-AG einmal pro Woche geprobt – unter erschwerten Bedingungen wie der Maskenpflicht. Sie präsentierten unter Leitung von „Zirkusdirektorin“ Jenny Hermanns ihr Programm.

In der zur Manege umfunktionierten Schule durften Tiere nicht fehlen: Als Ponys, Löwen oder Tiger verkleidet zeigten die Kinder so manches kleine Kunststück. So wagten Ponys einen großen Sprung über mehrere liegende Raubtiere – oder ein Löwe traute sich den Sprung durch einen „Feuerreifen“ zu.

Die Zuschauer belohnten die Kinder mit reichlich Applaus. Das Publikum bestand aus anderen OGS-Kindern, Betreuerinnen und Lehrerinnen. „Seit zwei Jahren dürfen wir pandemiebedingt leider keine Eltern zu Veranstaltungen einladen“, berichtet Jenny Hermanns. Sie ist Zirkus- und Sozialpädagogin und arbeitet für den Verein Schule, Jugend, Kids & Co. Der Verein ist für die Ganztagsbetreuung an den Sendener Grundschulen zuständig.

Positiver Gegenpol zu Corona

„In der Zirkustruppe gab es ein besonders abwechslungsreiches Miteinander, das einen positiven Gegenpol zum coronabedingten Wegfall von Kontakten und Freizeitangeboten bildet“, findet Hermanns. Es sei wichtige, kleine Kulturerlebnisse für OGS-Kinder trotz schwieriger Umstände aufrecht zu erhalten. „Im Moment fühlt es sich merkwürdig an, Theater zu spielen“, sagte die Leiterin der AG mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und fügt an: „Doch ich denke, dass Kunst und Musik in Zeiten wie diesen für uns alle umso wichtiger sind, um nicht in Trauer und Angst zu erstarren.“ Gerade für Grundschulkinder sei es derzeit wichtig, dass sie Erlebnisse haben, die ihnen Freude machen und gleichzeitig das Selbstwertgefühl stärken, so die Zirkus- und Sozialpädagogin.