Viele „Initialideen“ gezündet

Bodo Bertling (l.) bedankte sich in Namen des Musikvereins Senden bei seinem Vorgänger Jörg Habermann für die in den vergangenen 14 Jahren geleistete Arbeit.

Nach 14-jähriger Amtszeit als Vorsitzender hat Jörg Habermann bei der Mitgliederversammlung des Musikvereins Senden sein Amt zur Verfügung gestellt – laut Pressenotiz mit einem weinenden und einem lachenden Auge. „Wir haben in den vergangenen Jahren so viele positive Dinge für und mit dem Musikverein erreicht, sodass dem Verein jetzt auch eine neue Führung zusteht“, wird der scheidende Vorsitzende zitiert. Er hatte bereits vor zwei Jahren angekündigt, sein Amt in andere Hände legen zu wollen. Zum neuen Vorsitzenden wurde Bodo Bertling gewählt. Weiterhin wurden Verena Wirz und Jan-Gerd Fabian in ihren Ämtern als Schriftführerin und Kassenwart bestätigt.

Proben für das Frühjahrskonzert laufen

Jörg Habermann konnte durch viele Initialideen den Musikverein immer wieder ein Stückchen voran bringen und formen. Sei es die Veränderungen der Außendarstellung, das Projektorchester oder aber die erfolgreiche Kooperation zur musikalischen Grundausbildung mit der Marienschule in Senden, heißt es in der Mitteilung.

Derzeit laufen die Proben für das anstehende Frühjahrskonzert am 26. März (Sonntag) auf Hochtouren. Seit Dezember 2022 leitet Frederik Jennen den Musikverein Senden. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, innerhalb von drei Monate ein Konzert auf die Beine zu stellen.

Ein wichtiges Anliegen ist dem Musikverein weiterhin der Ausbau der Jugendarbeit und die Gründung eines Jugendorchesters, „um vielen Sendener Bürgerinnen und Bürgern das schönste Hobby der Welt näher bringen zu können“. Interessierte können sich jederzeit auf der Homepage des Musikvereins informieren oder mittwochs zwischen 19.30 und 21.30 Uhr an einer Probe in der Geschwister Scholl Schule teilnehmen, heißt es abschließend.